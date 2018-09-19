В ходе симуляции экспедиции на Марс у участников эксперимента незначительно уменьшился размер гиппокампа

Космические полеты сопряжены с многочисленными угрозами для жизни астронавтов: от воздействия радиации до повышенного риска инфаркта. Поэтому перед тем, как отправлять людей в долгосрочный полет к Марсу, который может занять два года, необходимо учесть все возможные риски.

Исследователи NASA провели эксперимент с 16 добровольцами, по результатам которого ученые выяснили, какие изменения в мозге могут произойти в ходе настоящей экспедиции на Красную планету. Как сообщается, участники эксперимента на протяжении 30 дней работали в условиях, которые симулировали марсианскую базу. Все это время за ними наблюдали три экспериментатора. Каждую неделю участникам предоставлялся один выходной.

Исследователи обнаружили, что по завершению эксперимента одна из оконечностей левого гиппокампа испытуемых в среднем уменьшилась на 3%. Отметим, что гиппокамп — это отдел головного мозга, закрепляющий воспоминания, а также отвечающий за формирование ориентации в пространстве, что крайне важно для космических путешествий.

Вместе с тем, согласно компьютерным испытаниям, проведенным в ходе опыта, пространственное мышление участников эксперимента не ухудшилось. Один из членов исследовательской группы Аника Вернер (Anika Werner) высказала гипотезу относительно полученных результатов. По ее мнению, изменения могут быть вызваны реакцией мозга на социальную изоляцию и стресс от круглосуточного наблюдения. Она предупредила, что эти изменения, скорее всего, обратимы вследствие пластичности мозга, но их все равно следует учитывать.

Помимо этого, сам процесс уменьшения гиппокампа все еще остается для ученых загадкой. Они точно не знают, из-за чего происходит сокращение. Источником может быть как отмирание существующих клеток и недостаточная регенерация новых, так и реорганизация связей между нейронами. В будущем исследователи надеются выяснить причину.

Источник: Naked Science