В Калифорнии пьяный водитель Tesla включил автопилот и уснул за рулем на скорости более 100 км/ч

Полиция Калифорнии задержала пьяного водителя Tesla, который включил автопилот и уснул за рулем на скорости более 100 км/ч.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 1 декабря на шоссе №101. Несколько полицейских экипажей обратили внимание на серую Model S, водитель которой двигался с высокой скоростью и не реагировал на требования съехать на обочину. Поравнявшись с Tesla, полицейские обнаружили, что водитель уснул. Тогда один из экипажей обогнал машину и, включив проблесковые маячки, стал плавно тормозить — до тех пор, пока автопилот не остановил автомобиль. Второй экипаж продолжал движение позади, не позволяя другим участникам дорожного движения обгонять «процессию». Водитель Model S тем временем продолжал находиться в объятиях морфея как ни в чем не бывало.

На «спецоперацию» у полицейских ушло около семи минут, в результате инцидента никто не пострадал. Постучав в окно остановившегося автомобиля, правоохранители наконец разбудили «соню». Затем полиция отвезла водителя на ближайшую заправку и провела тест на алкогольное опьянение — он показал положительный результат. Водителя арестовали.

Напоследок отметим, что нарушителя зовут Александр Самек. Ему 45 лет, он является членом комитета Лос Альтоса по городскому планированию. Издание SFGate попыталось связаться с нарушителем, но он отказался от комментариев. Tesla также не стала комментировать произошедшее.

Источники: VC, SFGate