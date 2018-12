В онлайн-магазинах Microsoft и Sony стартовали новогодние распродажи консольных игр для Xbox и Playstation

Компании Microsoft и Sony объявили сегодня о начале новогодних распродаж для своих консолей Playstation 4 и Xbox One, в рамках которых можно будет купить с весьма солидной скидкой игры и подписки на сервисы.

Проще всего оценить акционные предложения, посетив фирменные магазины контента непосредственно на приставках, впрочем, оценить масштабы распродажи можно и в онлайне.

Microsoft предлагает приобрести со скидкой до 65% более 800 игр и дополнений для Xbox One и Xbox 360, включая такие релизы, как Forza Horizon 4, Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption 2, Battlefield V, Tom Clancy’s The Division, Motorsport 7. Впервые со скидками можно будеть купить Just Cause 4, Hitman 2, Spyro Reignited Trilogy, Six Siege и т.д. Акция Countdown Sale продлится до 3 января 2019 года.

Скидки для консолей Xbox собраны по следующей ссылке — www.xbox.com/promotions/sales/countdown.

В свою очередь Sony предлагает купить игры для платформ PS4, PS VR, PS3 и PS Vita со скидкой до 70%. В магазине контента можно получить скидку на такие игры, как Assassin’s Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield V, God of War, The Sims 4, FIFA 19 и другие. Акция January Sale продлится до 18 января 2019 года.

Скидки для консолей Playstation собраны по следующей ссылке — store.playstation.com/ru-ua/grid/STORE-MSF75508-JANSALE19/.

Источники: Microsoft, Sony