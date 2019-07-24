В PUBG стартовал 4 сезон с переработанными картами и балансом, теперь разработчики будут обновлять игру тематическими сезонами [трейлеры, скидка 50%]

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Сегодня в «королевской битве» PUBG стартовал 4 сезон, при этом разработчики объявили, что с этого момента будут обновлять игру тематическими сезонами.

Каждый сезон будет включать новые игровые моменты, скины, обновления игрового процесса, а также билет выжившего с новыми миссиями и наградами за них. Обновления будут нумероваться в соответствии с каждым сезоном, таким образом, это обновление будет обозначено, как «Обновление 4.1», и станет первым обновлением 4 сезона. Обновление 4 сезона выйдет для консолей выйдет позднее этим летом.

В частности, разработчики улучшили качество графики территории и различных мест на Эрангеле — от типовых зданий до местных достопримечательностей вроде электростанции Мильта, военной базы, каменоломни, тюрьмы и т.д. Также для 4 сезона PUBG была перебалансирована большая часть оружия и транспорта, а также существенно обновлено оружие, боеприпасы, машины и мотоциклы. Изменениям подвергся интерфейс, система подбора игроков и т.д.

Вместе с новым сезон в игре появился новый «Билет выжившего: Последствия», который раскрывает прошлое и настоящее Эрангеля при помощи скинов и предметов, связанных с историей острова. Игрок сможет получить более 100 наград за выполнение разнообразных миссий и улучшение Билета выжившего.

Одна из важных особенностей сезона — новая система кооперативных миссий, благодаря которой все игроки PUBG смогут на протяжении 12 недель совместно выполнять миссии и получать награды. Также была улучшена система замены заданий: теперь игроки могут заменять больше миссий, чем раньше, за меньшее количество BP.





«Билет выжившего: Последствия» начался 24 июля и продлится до 16 октября 2019 года, премиум-билет и предметы для повышения уровня будут в продаже на протяжении 12 недель, продажа будет окончена вместе с завершением сезона. Полный перечень изменений PUBG в рамках «Обновления 4.1» доступен по следующей ссылке.

Напомним, что весной геймдизайнер Брендан «PlayerUnknown» Грин покинул основную команду разработки PUBG, чтобы возглавить экспериментальную студию PUBG Special Projects в Амстердаме.

P.S. С сегодняшнего дня и по 30 июля на PUBG действует 50% скидка в Steam — вместо 474 грн она стоит 237 грн.

Источник: PUBG