В Steam стартовала «Летняя распродажа» игр, которая продлится до 9 июля

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В магазине цифрового контента Steam стартовала традиционная «Летняя распродажа» / Summer Sale, которая продлится с 25 июня по 9 июля. В рамках акции Steam предлагает скидки на тысячи игр, а также возможность сэкономить $5 на каждые $30, потраченных на распродаже (в Украине — 70₴ при покупке от 400₴, скидка применяется при оплате).

Также открывается новый постоянный «Магазин очков» / Points Shop, где пользователей ждут десятки новых анимированных стикеров и эффектов для чата, фонов профиля и мини-профиля, аватаров, рамок аватаров и т.д. Также можно бесплатно получить анимированные стикеры в виртуальном летнем путешествии на протяжении следующих двух недель.

Впрочем, самое главное — скидки на игры. Изучить список предложений можно на главной странице Steam по следующей ссылке.

Источник: Steam