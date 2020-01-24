В Steam стартовала распродажа игр «Лунный Новый год», она продлится до вечера 27 января
В игровом магазине Steam стартовала распродажа «Лунный Новый год», приуроченная к Новому Году по китайскому календарю. Уже традиционно Valve предлагает скидки на тысячи игр, включая личные рекомендации на основе активности пользователя.
Также в ежедневных красных конвертах геймеров ждут жетоны года Крысы и сезонные предметы. Получить еще больше жетонов можно совершая покупки на распродаже. Жетоны можно потратить на рынке Лунного Нового года, где предлагаются анимированные фоны профиля, фоны мини-профиля, эффекты для комнаты чата, стикеры и т.д.
Акция «Лунный Новый год» продлится до вечера понедельника (20:00), так что советуем не упустить момент.
Источник: Steam