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Три французские компании Citroen, Accor и JCDecaux разработали весьма интересный концепт средства передвижения будущего под названием Citroen Autonomous Mobility Vision. Он состоит из плоской электрической автономной платформы Citroen Skate, который выделяется сферическими колесами и сменных кузовов-модулей различного назначения.

К примеру, надстройка Sofitel En Voyage представляет собой стильную «гостиную на колесах» для перевозки VIP-пассажиров из аэрпортов и вокзалов в один из отелей сети Sofitel.

В свою очередь модуль Pullman Power Fitness является в буквальном смысле «тренажерным залом на колесах» — пассажир может размять мышцы и провести кардиотренировку на пути к нужной точке назначения.

Третий вариант JCDecaux City Provider — это городское такси, но при этом весьма комфортное, а вдобавок ему не нужен водитель, так что семейная поездка превращается в развлечение, а не в попытку отца сосредоточиться на дороге под бесконечный вал вопросов и детский плач.

Отметим, что это далеко не единственные варианты сменных кузовов — в том же формате можно создать передвижную кофейню, магазин, парикмахерскую, мастерскую, пространство для игр, отдыха, просмотра контента и, конечно же, решение для перевозки грузов

Платформа Citroen Skate с габаритами 2600x1600x510 мм самостоятельно передвигается по выделенным полосам дорог, которые «защищают» ее от посягательств персональных автомобилей. Ее максимальная скорость ограничена на отметке 25 км/ч (что отлично укладывается в недавно введенное в Париже ограничение до 30 км/ч). Специфические сферические колеса Eagle 360 со встроенными электромоторами, которые радикально облегчают маневрирование Citroen Skate на узких улицах современных городов (к примеру, они позволяют стоя на месте развернуться на 360 градусов), были разработаны компанией Goodyear.

Как только заряд батареи подходит к концу, «скейт» самостоятельно отправляется на специальную площадку с индуктивной зарядкой. В результате платформа может передвигаться по городу практически в режиме 24/7, не загрязняя город выхлопами и не мешая жителям шумом. Установка любого кузова на платформу занимает всего 10 секунд на специальных автоматических станциях.

Дизайн платформы создавался с оглядкой на концепт Citroen 19_19 Concept, представленный еще весной 2019 года.

Источник: Citroen