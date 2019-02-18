Власти Гонконга сделают тюрьмы «умными»
Управление исправительной службы Гонконга объявило о намерении организовать умные тюрьмы, в которых автоматизированные системы возьмут на себя часть наблюдения за заключенными.
Первым делом ведомство хочет снабдить всех заключенных наручными трекерами, которые в любой момент времени будут отслеживать местонахождение человека и его пульс. Если заключенный попытается снять браслет либо его пульс станет нестабильным, надзиратели получат сигнал тревоги.
Помимо этого, в камерах и в туалетах планируется установить системы видеонаблюдения, способные распознавать необычное поведение, драки и попытки заключенных причинить вред самим себе.
Также гонконгская пенитенциарная служба проводит испытания специальных роботов, предназначенных для поиска тайников наркотиков в кале заключенных (иногда преступники перед задержанием глотают наркотические таблетки в специальных пластиковых упаковках). В настоящее время таким поиском занимаются надзиратели с помощью деревянных палочек.
По мнению чиновников, новые технологии сделают исполнение наказаний более эффективным, а пребывание людей в тюрьме — безопаснее.
Источник: N+1