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Выращенные «в пробирке» нейроны стали проявлять электрическую активность, похожую на активность человеческого мозга
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Выращенные «в пробирке» нейроны стали проявлять электрическую активность, похожую на активность человеческого мозга

Выращенные «в пробирке» нейроны стали проявлять электрическую активность, похожую на активность человеческого мозга

Команда нейрофизиологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастила из стволовых клеток несколько сотен «мозговых органоидов» — нейронов коры человеческого головного мозга, которая отвечает за когнитивные функции и анализирует сенсорную информацию.

После шести месяцев выращивания «мозгов в пробирке» ученые зафиксировали в них необычную электрическую активность, намного более высокую, чем когда-либо отмеченную в подобных экспериментах. По словам исследователей, им впервые удалось зарегистрировать в органоидах мозговые волны, настолько похожие на настоящие.

Ученые отмечают, что электрическая активность «мини-мозгов» была хаотичной, что больше характерно для развивающегося, а не для зрелого человеческого мозга. Тем не менее, рисунок мозговых волн, зарегистрированный в органоидах, был поразительно похож на сигнатуры ЭЭГ недоношенных младенцев, родившихся через 25-39 недель после зачатия.

«Хотя мы не настаиваем на функциональной равнозначности между органоидами и целым мозгом новорожденного, — отметили ученые, — результаты нашего исследования представляют собой шаг вперед к созданию искусственной модели, отображающей некоторую сложную пространственно-временную колебательную динамику человеческого мозга».

Вместе с тем, они призвали отнестись к исследованию с изрядной долей скепсиса. Во-первых, мозговые органоиды не совсем похожи на части настоящего человеческого мозга: они не только меньше и проще — у них нет других областей мозга, с которыми они бы соединялись. Во-вторых, они были выращены с учетом недостаточного количества белка, необходимого для нормальной нейронной функции. В-третьих, по словам невролога Сампши Ванхатало из Хельсинского университета, то, что паттерны активности настоящего человеческого мозга и искусственной модели совпадают, еще не означает, что механизмы их работы одинаковы.

«Для нейробиологов работа мозга — по-прежнему серая зона. Слишком многое для нас неизвестно, — отметил Ванхатало. — Поэтому говорить о создании «сознания в пробирке» пока очень рано».

Наряду с этим, ученые сошлись в том, что в будущем искусственные органоиды мозга, вероятно, будут полезны при изучении нарушений у младенцев, например, эпилепсии. Ранние этапы таких заболеваний проходят в утробе матери и на сегодняшний день недоступны для исследований. Использование мини-мозгов в качестве моделей может помочь восполнить этот пробел.

Источники: Motherboard, hightech.plus

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