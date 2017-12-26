Вышел первый тизер юбилейного 25 сезона автошоу Top Gear с Кеном Блоком в роли полицейского, догонящего тройку ведущих

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После ухода знаменитого трио в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя из британского автошоу Top Gear последнее изо всех сил старается удерживать легендарную марку. Пока получается не очень, но в юбилейном 25-м сезоне, который стартует уже весной следующего года, у Мэтта Леблана, Криса Харриса и Рори Рида есть шансы подобраться поближе к популярности The Grand Tour.

В первом тизере очередного сезона Top Gear, опубликованном в сети, тройка ведущих исполняет роли плохих парней, которые пытаются сбежать на своих суперкарах Ford Mustang GT, Jaguar F-Type и McLaren 570S с двигателями V8 от известнейшего шоу-гонщика Кена Блока, управляющего “полицейским” багги.

Отметим, что точной даты премьеры 25-го сезона Top Gear пока нет, но в прошлом году показ автошоу стартовал в начале весны (5 марта 2017 года), в отличие от 23-го сезона, вышедшего в преддверии летних каникул (29 мая 2016 года).

Источник: Top Gear