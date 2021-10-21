Вышел финальный трейлер боевика Red Notice / «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот (премьера на Netflix — 12 ноября)

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После первого тизер-трейлера стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер комедийного боевика Red Notice / «Красное уведомление», главные роли в котором исполнило звездное трио — Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Итак, Галь Гадот и Райан Рейнольдс играют соответственно №1 и №2 в списке самых разыскиваемых похитителей предметов искусств, а Дуэйн Джонсон — агента ФБР и лучшего в мире охотника на аферистов. Так как самостоятельно суперагент поймать лидера рейтинга не может, он привлекает второго лучшего специалиста, пообещав ему «золотые горы». Однако на самом деле у каждого участника этого треугольника свои планы…

Сценаристом и режиссером проекта выступил Роусон Маршалл Тербер, снявший фильмы «Мы — Миллеры» (2013), «Полтора шпиона» (2016) и «Небоскреб» (2018).

Фильм Red Notice / «Красное уведомление» станет одним из самых дорогих полнометражных проектов Netflix — только на гонорары Дуэйна Джонсона и Галь Гадот было потрачено по $20 млн каждому, а общий бюджет картины по слухам составляет не менее $150 млн.

Источник: Netflix