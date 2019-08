Вышел новый трейлер боевика Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне

Ровно за месяц до премьеры Сильвестр Сталлоне опубликовал новый трейлер боевика Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь». В этом видео используются не только кадры из последнего на данный момент фильма серии, но и «раритетные» изображения более молодого Джона Рэмбо из первых картин.

По сюжету герой Сильвестра Сталлоне в очередной раз уходит в отставку и пытается жить спокойно на уединенном ранчо в Аризоне. Однако ему вновь приходится взять в руки оружие после того, как мексиканский картель похищает дочь старой знакомой. Напомним, что предыдущая часть серии «Рэмбо IV» вышла еще в 2008 году, первые три — в 1988, 1985 и 1982 годах.

Сценарий Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь» написал сам Сталлоне совместно с Мэттью Сирюльником (Absentia), режиссером выступил Адриан Грюнберг (Get the Gringo). В ролях снялись Пас Вега, Серхио Перис-Менчета, Иветт Монреаль, Оскар Хаэнада, Адриана Барраса и другие.

Премьера фильма состоится 20 сентября 2019 года.

Источник: Lionsgate Movies