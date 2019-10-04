Вышел новый трейлер фэнтези-сериала His Dark Materials / «Темные начала» от HBO/BBC по книжной трилогии Филипа Пулмана, премьера назначена на 3 ноября

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Каналы HBO и BBC опубликовали новый трейлер фэнтези-сериала His Dark Materials / «Темные начала», который является экранизацией одноименной книжной трилогии Филипа Пулмана. Она состоит из трех книг — «Северное сияние», «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп», при этом первая книга уже была не очень удачно экранизирована под названием «Золотой компас» (2007).

Сериал рассказывает о мире в стимпанк-стиле, в котором тесно переплетены магия, наука и религия, а каждый человек располагает деймоном — животным, в котором заключена часть души человека. Заправляет всем могущественная религиозная организация Магистериум, а сюжет настолько сложен, что пересказывать его нет смысла — проще прочитать книгу или посмотреть сериал.

Главную героиню Лиру Белакву сыграла Дафни Кин, известная по роли мутанта Лоры / X-23 в фильме «Логан», компанию ей составили Джеймс Макэвой (лорд Азриел), Рут Уилсон (Мариса Колтер), Лин-Мануэль Миранда (Ли Скорсби) и другие. Сценаристом выступил Джек Торн («Молокососы», «Отбросы», «Бесстыдники»), а режиссером — Том Хупер («Отверженные», «Король говорит!», «Девушка из Дании»).

Премьера первого сезона сериала His Dark Materials / «Темные начала» в составе 8 серий состоится 3 ноября 2019 года на каналах HBO и BBC. При этом сериал уже продлили на второй сезон, который также получит восемь серий и выйдет в 2020-2021 году.

P.S. Ранее создатели показывали трейлер в рамках летнего San Diego Comic-Con, если вдруг пропустили, можете посмотреть его сейчас:

Источник: Polygon