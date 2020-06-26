Вышел первый трейлер шпионского боевика «Агент Ева» / AVA с Джессикой Честейн в главной роли

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Голливуд снял очередной фильм про женщину-киллера, способную выполнять самые сложные задания и идти на конфликты с руководством в случае несогласия — аналогичные истории мы уже видели в фильмах «Никита», «Анна» (оба от Люка Бессона) «Взрывная блондинка», «Красный воробей» и др. Впрочем, новая вариация по имени «Агент Ева» / AVA как минимум отличается актерским составом и талантливым режиссером, так что фильм может оказаться достаточно интересным.

«Она умна, красива и очень опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент Ева выполняет самые сложные задачи своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из боссов секретной службы открывает на нее охоту» — синопсис картины.

Главные роли сыграли Джессика Честейн («Интерстеллар», «Марсианин»), Колин Фаррелл («Джентльмены», «Залечь на дно в Брюгге») и Джон Малкович («РЕД», «Опасные связи»), также в картине появились Джина Дэвис («Тельма и Луиза») и Коммон («Джон Уик 2»).

В свою очередь режиссер Тейт Тейлор снял такие картины, как «Прислуга» (2011), «Девушка в поезде» (2016) и «Ма» (2019).





Точная дата релиза экшена «Агент Ева» / AVA не озвучивается, однако его собираются выпустить в прокат до конца лета текущего года.

Источник: Voltage Pictures