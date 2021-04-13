Вышел полноценный трейлер зомби-боевика «Армия мертвецов» / «Army of the Dead» Зака Снайдера с Дэйвом Батистой в главной роли

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После короткого тизера стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер боевика «Армия мертвецов» / «Army of the Dead» Зака Снайдера, снятого в сеттинге зомбоапокалипсиса. Зак Снайдер, снявший до этого фильм «Рассвет мертвецов», более десяти лет вынашивал планы по созданию боевика, в котором отряд людей пытается осуществить крупное ограбление, противостоя не вооруженной охране, а толпам зомби.

В главной роли снялся Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), компанию ему составили Элла Пернелл («Дом странных детей Мисс Перегрин»), Ана де ла Регера («Ковбои против пришельцев»), Гаррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов») и другие.

Интересно, что в работе уже находится приквел фильма «Армия мертвецов» / «Army of the Dead», который продюсирует все тот же Зак Снайдер, а в актерский состав вошли Маттиас Швайгхёфер («100 вещей и ничего лишнего») и Натали Эммануэль («Игра престолов»).

Премьера боевика «Армия мертвецов» / «Army of the Dead» на стриминговой платформе Netflix состоится 21 мая 2021 года.

Источник: Netflix