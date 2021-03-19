Японцы представили концепт Toyota Aygo X Prologue, но это не электромобиль, а будущий серийный сити-кар на ДВС





На прошлой неделе японский автопроизводитель показал первые изображение концепта Toyota X Prologue и пообещал представить новинку спустя несколько дней. После премьеры многие пользователи остались в недоумении, ведь этот компактный хэтчбек/кроссовер А-класса оказался не электромобилем, а обычным ДВС-автомобилем. Более того, разработчик заявил, что серийной версии модели не достанется даже гибрид — только топливо, только хардкор.

Тех, кто принял Toyota Aygo X Prologue за электромобиль, очень легко понять (и простить). Футуристичный дизайн позволял рассчитывать на то, что и под капотом у новинки будет современная платформа. Статус концепта тоже указывал на то, что японцы смотрят в завтрашний день, а он у нас электрический, а не топливный.

Вдобавок большинство автобрендов уже оповестило всех интересующихся, что в ближайшие годы будут активно переходить на электромобили. Ну, и даже если Toyota планировала продавать большую часть модели в ДВС-вариантах, то могла предусмотреть батарейную или хотя бы гибридную версию.

Финальная информация удивила, но не шокировала. В Toyota заявили, что концепт Toyota Aygo X Prologue — это предсерийный образец компактного сити-кара Toyota Aygo нового поколения. И в этом случае во главу угла поместили не технологическое превосходство и зеленые инициативы, а желание минимизировать стоимость. И дешевле малообъемного топливного двигателя вариантов у производителя пока нет, по крайней мере до тех пор, пока не произойдет ожидаемого прорыва в стоимости/емкости батарей для электромобилей.

Премьера серийной версии сити-кара Toyota Aygo нового поколения на фирменной платформе TNGA-B произойдет уже в текущем году, тогда мы узнаем больше информации о характеристиках и стоимости новинки (возможно, к этому времени японцы передумают и все же добавят в линейку электрифицированные версии).

Источник: Toyota