Японские астрономы предложили всем желающим помочь им классифицировать галактики по типам





Национальная астрономическая обсерватория Японии запустила свой первый проект гражданской науки GALAXY CRUISE, в рамках которого любой желающий может принять участие в поиске и классификации галактик на обзорных снимках, полученных на телескопе «Субару». Ожидается, что полученные массивы информации помогут разобраться в эволюции галактик и их взаимодействии друг с другом, сообщается на сайте проекта.

Отметим, что наблюдательная программа HSC-SSP (Hyper Suprime-Cam Subaru) стартовала в 2014 году, в рамках нее ведется исследование далеких галактик при помощи гигантской широкоугольной камеры Hyper Suprime-Cam, установленной на 8,2-метровом оптическом телескопе «Субару» на Гавайях. Одной из главных задач программы является изучение множества взаимодействующих галактик. Считается, что именно слияния галактик приводят к их росту и изменению формы, следственно, подобные исследования могут позволить понять основные механизмы эволюции таких структур. Проблема в том, что вести подобную работу крайне сложно из-за чрезмерно большого количества запечатленных телескопом объектов, каждый из которых сперва необходимо классифицировать.

Чтобы помочь в этом астрономам, Национальная астрономическая обсерватория Японии впервые запустила онлайн-проект гражданской науки, получивший название GALAXY CRUISE, принять участие в котором может любой желающий, имеющий доступ в интернет на своем планшете или компьютере. Задачей астрономов-любителей станет изучение снимков, полученных при помощи Hyper Suprime-Cam, поиск на них галактик и их классификация в зависимости от формы.

Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик. Весь процесс работы сделан в игровой форме, за исследование десяти различных областей можно будет получить сувениры в виде «памятных иллюстраций». Все полученные в ходе проекта результаты в дальнейшем будут переданы профессиональным астрономам для статистического анализа и обработки.

Изображения из тренировочных заданий, на которых объясняется, как выглядят галактики, относящиеся к тем или иным типам.

Источник: N+1