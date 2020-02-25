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Японские астрономы предложили всем желающим помочь им классифицировать галактики по типам

Японские астрономы предложили всем желающим помочь им классифицировать галактики по типам

Японские астрономы предложили всем желающим помочь им классифицировать галактики по типам


Национальная астрономическая обсерватория Японии запустила свой первый проект гражданской науки GALAXY CRUISE, в рамках которого любой желающий может принять участие в поиске и классификации галактик на обзорных снимках, полученных на телескопе «Субару». Ожидается, что полученные массивы информации помогут разобраться в эволюции галактик и их взаимодействии друг с другом, сообщается на сайте проекта.

Отметим, что наблюдательная программа HSC-SSP (Hyper Suprime-Cam Subaru) стартовала в 2014 году, в рамках нее ведется исследование далеких галактик при помощи гигантской широкоугольной камеры Hyper Suprime-Cam, установленной на 8,2-метровом оптическом телескопе «Субару» на Гавайях. Одной из главных задач программы является изучение множества взаимодействующих галактик. Считается, что именно слияния галактик приводят к их росту и изменению формы, следственно, подобные исследования могут позволить понять основные механизмы эволюции таких структур. Проблема в том, что вести подобную работу крайне сложно из-за чрезмерно большого количества запечатленных телескопом объектов, каждый из которых сперва необходимо классифицировать.

Чтобы помочь в этом астрономам, Национальная астрономическая обсерватория Японии впервые запустила онлайн-проект гражданской науки, получивший название GALAXY CRUISE, принять участие в котором может любой желающий, имеющий доступ в интернет на своем планшете или компьютере. Задачей астрономов-любителей станет изучение снимков, полученных при помощи Hyper Suprime-Cam, поиск на них галактик и их классификация в зависимости от формы.

Для начала работы необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и ознакомиться с правилами, после чего пройти три тренировки, получить сертификат и доступ к реальным фотографиям галактик. Весь процесс работы сделан в игровой форме, за исследование десяти различных областей можно будет получить сувениры в виде «памятных иллюстраций». Все полученные в ходе проекта результаты в дальнейшем будут переданы профессиональным астрономам для статистического анализа и обработки.

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Изображения из тренировочных заданий, на которых объясняется, как выглядят галактики, относящиеся к тем или иным типам.

Источник: N+1

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