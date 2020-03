Японские вооруженные силы приняли в свой состав первую в мире дизель-электрическую подлодку на литий-ионных аккумуляторах

Морские силы самообороны Японии 5 марта 2020 года взяли на вооружение дизель-электрическую подводную лодку «Орю» типа «Сорю». Примечательно, что это первая в мире (хотя уже и не единственная) боевая подводная лодка с литий-ионными, а не традиционными свинцово-кислотными, аккумуляторами.

Отметим, что дизель-электрическим субмаринам аккумуляторы необходимы для скрытного передвижения под водой, когда запуск дизельных двигателей для питания ходовых электромоторов нежелателен.

Решение об использовании литий-ионных NCA-аккумуляторов на подводных лодках типа «Сорю» было принято по нескольким причинам. Прежде всего, такие аккумуляторы имеют существенно бо́льшую емкость, чем свинцово-кислотные. Как результат, на малых скоростях дальность подводного хода подлодки на литий-ионных аккумуляторах сопоставима с дальностью хода на свинцово-кислотных аккумуляторах и двигателе Стирлинга, а на больших скоростях — заметно превышает данный показатель. В дополнение к этому, по сути, отпадает надобность в двигателе Стирлинга, и, отказавшись от его установки на «Орю», японским конструкторам удалось высвободить внутри подлодки дополнительное пространство.

5 MAR, the Ship Commissioning Ceremony for JS OURYU was held at Kobe shipyard, Mitsubishi Heavy Industry. OURYU is 11th of SOURYU type submarine and promoted persistence and speed performance during submerge due to install Lithium Ion Battery for the first time. pic.twitter.com/UdzeFDExad

— Japan Maritime Self-Defense Force (@jmsdf_pao_eng) March 5, 2020