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Японские вооруженные силы приняли в свой состав первую в мире дизель-электрическую подлодку на литий-ионных аккумуляторах

Японские вооруженные силы приняли в свой состав первую в мире дизель-электрическую подлодку на литий-ионных аккумуляторах

Японские вооруженные силы приняли в свой состав первую в мире дизель-электрическую подлодку на литий-ионных аккумуляторах


Морские силы самообороны Японии 5 марта 2020 года взяли на вооружение дизель-электрическую подводную лодку «Орю» типа «Сорю». Примечательно, что это первая в мире (хотя уже и не единственная) боевая подводная лодка с литий-ионными, а не традиционными свинцово-кислотными, аккумуляторами.

Отметим, что дизель-электрическим субмаринам аккумуляторы необходимы для скрытного передвижения под водой, когда запуск дизельных двигателей для питания ходовых электромоторов нежелателен.

Решение об использовании литий-ионных NCA-аккумуляторов на подводных лодках типа «Сорю» было принято по нескольким причинам. Прежде всего, такие аккумуляторы имеют существенно бо́льшую емкость, чем свинцово-кислотные. Как результат, на малых скоростях дальность подводного хода подлодки на литий-ионных аккумуляторах сопоставима с дальностью хода на свинцово-кислотных аккумуляторах и двигателе Стирлинга, а на больших скоростях — заметно превышает данный показатель. В дополнение к этому, по сути, отпадает надобность в двигателе Стирлинга, и, отказавшись от его установки на «Орю», японским конструкторам удалось высвободить внутри подлодки дополнительное пространство.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию «Орю» состоялась на верфи Кобе, принадлежащей компании Mitsubishi Heavy Industries.

Помимо этого, литий-ионные аккумуляторы менее требовательны к техобслуживанию и более долговечны, также их можно перезаряжать с использованием бо́льших токов, чем при зарядке свинцово-кислотных элементов питания. Это означает, что на полную зарядку литий-ионных батарей необходимо существенно меньше времени.

Подводное водоизмещение подлодки «Орю», построенной Mitsubishi Heavy Industries и спущенной на воду летом 2018 года (с тех пор она проходила практические испытания), составляет 4200 тонн при длине 84 м, ширине 9,1 м и высоте 10,3 м. Оснащенная шестью торпедными аппаратами субмарина, на борту которой будет находиться команда из 65 человек, может развивать скорость до 20 узлов и нести до 30 21-дюймовых торпед тяжелого класса, мин и противокорабельных ракет Harpoon. «Орю» стала 11-й подводной лодкой, построенной по типу «Сорю». Корабли этого типа, построенные прежде, оснащены свинцово-кислотными аккумуляторами и двигателями Стирлинга.

В марте 2021 года Морские силы самообороны Японии намерены принять в свой состав 12-ю подводную лодку типа «Сорю» — «Торю». Этот корабль, спущенный на воду в ноябре прошлого года, также оснащен литий-ионными аккумуляторами и лишен двигателя Стирлинга.

Источник: N+1

  • Несмотря на все преимущества использования литий-ионных аккумуляторов на подлодках, у данного решения есть и недостатки, главным из которых выступает цена. Так, стоимость «Орю» составила $608 млн - для сравнения, предыдущая подлодка типа «Сорю» обошлась японской армии в $488 млн.
  • Подлодка «Орю» была приписана к базе ВМС Японии в городе Куре.
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