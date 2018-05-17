Японцы вывели на Kickstarter компактную «печатную машинку» Pomera DM30 с 6-дюймовым E Ink экраном и складной клавиатурой за $500

В честь десятилетия выпуска первой модели «электронной печатной машинки» Pomera DM20, японская компания King Jim решила выпустить обновленную версию гаджета Pomera DM30. Разработчики позиционируют его как устройство для комфортного набора больших объемов текста, то есть писателей, журналистов, блогеров и увлеченных комментаторов онлайн-ресурсов.

Устройство Pomera DM30 представляет собой компактный «микро-ноутбук» с 6-дюймовым E Ink экраном с разрешением 800×600 пикселей и складывающейся клавиатурой. В сложенном состоянии габариты гаджета составляют 156x126x33 мм, в рабочем — 286×131 мм при весе 450 грамм без батарей. Питается эта печатная машинка от двух пальчиковых батареек AA, которых хватает на 20 часов работы, настройки сохраняются за счет «таблетки» CR2032.

Набранный на Pomera DM30 текст можно записать во внутреннюю память (8 ГБ, часть из которых занята системными файлами), на внешние карты памяти SD, передать на ПК с помощью порта micro-USB или же использовать еще более экзотический способ — зашифровать текст в QR-код и затем распознать его камерой смартфона. Устройство позволяет выбрать обычный или монохромный режим отображения, настроить размер шрифта и межстрочное расстояние, а также поддерживает шорткаты для выполнения операций.

В данный момент Pomera DM30 пытается собрать на Kickstarter достаточно средств для выхода на рынок (пока собрано $20 тыс. из запланированных $90 тыс.), серийное производство обещают запустить в октябре 2018 года. Розничная стоимость модели составит $499, при этом сейчас ее можно предзаказать за $349 — если предложение заинтересовало, поспешите — свободные места в этой очереди заканчиваются.

Источник: Kickstarter