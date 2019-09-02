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YouTube перестанет показывать точное количество подписчиков канала для пользователей

YouTube перестанет показывать точное количество подписчиков канала для пользователей

YouTube перестанет показывать точное количество подписчиков канала для пользователей


YouTube начал округлять счетчик подписчиков: теперь вместо, например, «133 017» пользователи увидят «133K».

Как сообщается, сокращенный счетчик будет развернут в течение сентября для всех каналов, у которых больше тысячи подписчиков. Представители YouTube отметили, что таким образом они хотят разрешить две проблемы: во-первых, решить вопрос с отображением количества подписчиков на разных устройствах (до этого момента при использовании настольной версии сервиса пользователь мог видеть точное число подписчиков, тогда как в мобильном приложении отображалось сокращенное значение), а во-вторых — помочь улучшить психологическое состояние создателей контента, которые, испытывая стресс, могли непрерывно отслеживать число своих подписчиков.

«Мы полагаем, что нововведение позволит авторам сфокусироваться на контенте и испытывать меньшее давление от цифр», — пояснили в видеохостинге.

Следует уточнить, что речь идет только о публичном счетчике, отображаемом для всех пользователей, — в частном порядке узнать точное число своих подписчиков авторы каналов смогут в сервисах YouTube Studio и YouTube Analytics.

Напоследок отметим, что ряд пользователей уже высказали свое недовольство в связи с новыми изменениями. Вместе с тем, в YouTube надеются, что, несмотря на негативную реакцию, нововведение со временем будет принято.

Источник: Google

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