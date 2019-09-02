YouTube перестанет показывать точное количество подписчиков канала для пользователей

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YouTube начал округлять счетчик подписчиков: теперь вместо, например, «133 017» пользователи увидят «133K».

Как сообщается, сокращенный счетчик будет развернут в течение сентября для всех каналов, у которых больше тысячи подписчиков. Представители YouTube отметили, что таким образом они хотят разрешить две проблемы: во-первых, решить вопрос с отображением количества подписчиков на разных устройствах (до этого момента при использовании настольной версии сервиса пользователь мог видеть точное число подписчиков, тогда как в мобильном приложении отображалось сокращенное значение), а во-вторых — помочь улучшить психологическое состояние создателей контента, которые, испытывая стресс, могли непрерывно отслеживать число своих подписчиков.

«Мы полагаем, что нововведение позволит авторам сфокусироваться на контенте и испытывать меньшее давление от цифр», — пояснили в видеохостинге.

Следует уточнить, что речь идет только о публичном счетчике, отображаемом для всех пользователей, — в частном порядке узнать точное число своих подписчиков авторы каналов смогут в сервисах YouTube Studio и YouTube Analytics.

Напоследок отметим, что ряд пользователей уже высказали свое недовольство в связи с новыми изменениями. Вместе с тем, в YouTube надеются, что, несмотря на негативную реакцию, нововведение со временем будет принято.

Источник: Google