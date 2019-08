Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в новом сериале по «Звездным Войнам» для платформы Disney+

Голливудское издание Variety сообщило, что Юэн Макгрегор ведет переговоры со студией Disney по поводу возвращения к роли джедая Оби-Вана Кеноби из «Звездных Войн». Предполагается, что актер сыграет главную роль в новом сериале по вселенной Star Wars для стриминговой платформы Disney+.

Юэн Макгрегор является вторым исполнителем роли Оби-Вана Кеноби после Алека Гиннесса, первый играл героя в эпизодах I—III, второй — в эпизодах IV—VI. Соответственно, в фильмах Star Wars Юэну пришлось сыграть «молодую версию» героя, тогда как на данный момент возраст вполне позволяет ему самостоятельно сыграть «старую версию» себя же.

Никаких данных о новом сериале Star Wars для платформы платформы Disney+ пока нет, однако проект практически наверняка будет построен на персонаже Оби-Вана Кеноби. Интересно, что в планах у студии был отдельный фильм об этом герое, однако после коммерческой неудачи картины Solo: A Star Wars Story все сторонние фильмы о героях вселенной были заморожены.

Если переговоры завершатся успешно, то этот сериал станет третьим на платформе Disney+ после проекта The Mandalorian / «Мандалорец» от Джона Фавро с Педро Паскалем в главной роли и пока безымянного сериала-приквела фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», главным героем которого выступит капитан Повстанческого Альянса Кассиан Андор (Диего Луна).

Премьера сериала The Mandalorian / «Мандалорец» состоится в первый день запуска платформы Disney+, 12 ноября 2019 года, остальные два сериала пока не имеют точной даты релиза.

Напомним, что первым новым фильмом Star Wars после трехлетнего перерыва станет картина от Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса, а трилогии Райана Джонсона придется подождать как минимум до 2024 года. Также Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic», сценарием занимается шоураннер «Видоизмененного углерода» Лаэта Калогридис.

Источник: Variety