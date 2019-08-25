Южнокорейский оператор SK Telecom отчитался о подключении свыше миллиона 5G-абонентов





Южнокорейский мобильный оператор SK Telecom стал первой в мире компанией, чье число абонентов скоростной сети 5G превысило миллион.

В компании отмечают, что данное знаменательное событие случилось 21 августа, причем 19 августа количество 5G-абонентов составляло 880 тыс., но всего за два дня выросло более чем на 120 тыс. после того, как оператор начал выдавать оформившим предзаказ клиентам новые смартфоны Samsung Galaxy Note 10, поддерживающие технологию 5G. Таким образом, в настоящее время доля подписчиков услуг 5G составляет свыше 3.5% от всей абонентской базы южнокорейского оператора, насчитывающей 28 миллионов пользователей.

По словам SK Telecom, им удалось заполучить более 1 миллиона подписчиков услуги 5G спустя всего лишь 140 дней после появления на рынке 5G-совместимого смартфона, что в два раза превышает аналогичный показатель LTE: после коммерциализации услуги мобильной связи четвертого поколения в июле 2011 года компания заполучила 1 миллион пользователей 4G лишь через восемь месяцев. По прогнозам компании, двухмиллионный 5G-абонент подключится к ее сети уже до конца года.

Помимо этого, оператор поделился статистикой, согласно которой среднемесячный трафик пользователей, переключившихся с LTE на 5G, вырос примерно на 65%: с 20,4 ГБ в сети LTE до 33,7 ГБ в сети 5G. При этом основным контентом, потребляемым посредством 5G, является контент для гарнитур виртуальной реальности.

Напоследок отметим, что в настоящее время SK Telecom предлагает своим абонентам три смартфона с поддержкой 5G: Galaxy S10 5G, V50 ThinQ 5G и Galaxy Note 10 5G.

Источник: SKTelecom