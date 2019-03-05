Южнокорейские исследователи представили интерактивный графический редактор портретов людей, в основе которого лежат методы машинного обучения

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Южнокорейские исследователи из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) представили нейросеть, способную создавать реалистичные изменения в портретах людей, принимая в качестве исходных данных наброски.

Как сообщается, имеющая генеративно-состязательную архитектуру нейросеть обучена на 29 тысячах фотографий из датасета CelebA-HQ, состоящего из множества снимков знаменитостей, а также на ряде созданных самими исследователями набросков, которые программа, по их мнению, будет чаще всего получать в качестве исходных данных.

Процесс редактирования изображения с помощью нейросети весьма прост: пользователь выделяет на исходном снимке область редактирования, рисует на ней мышкой линии, соответствующие новым деталям (это могут быть как черты лица, так и, например, украшения), и при желании наносит цветовые правки, после чего нейросеть на основе наброска самостоятельно редактирует снимок, причем делает это достаточно реалистично.

Напоследок отметим, что исходный код алгоритма и обученная модель опубликованы на GitHub.

Источник: N+1