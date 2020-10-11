Золотой стандарт «3,5» или почему «Три с плюсом» самая распространенная оценка… да вообще везде





Об этом уже писано и говорено не один десяток раз, но раз в комментариях время от времени появляются вопросы по поводу оценки 3,5, я думаю, стоит ответить на них еще раз.

Как учат нас святые Иоганн Карл Фридрих Гаусс и Пьер-Симон, маркиз де Лаплас: Если величина является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то центрированное и нормированное распределение такой величины при достаточно большом числе слагаемых стремится к нормальному распределению.

Согласно вышесказанному, в общепринятой для фильмов и кино 5-, 10- или 100-бальной системе (все они полностью совместимы), самой популярной оценкой должна быть 2,5, 5 и 50 соответственно. Только это не так. Наиболее часто встречающейся оценкой на любом сайте, где их выставляют критики (или агрегируют оценки с других ресурсов), будь то ITC.ua, IGN, Polygon, Metacritic или OpenCritic, будет 3,5, 7 и 70. Пресловутые 3,5, над которым так любят потешаться South Park и наши читатели. На сайтах, где голосуют пользователи, тех же IMDb или Steam, оценка будет ближе к 3, но это все равно не 2,5, кроме того, в пользовательских рецензиях на том же Steam есть другая проблема, о которой я скажу позже.

Проблема очевидна – ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ КУПЛЕНЫ!!!111

Боюсь вас разочаровать… но это не так. Слухи о продажности игровых и киножурналистов, муссируемые на форумах и в комментариях вот уже 25 лет, так и остаются слухами. Никто, кроме разве что пары маргиналов, которых с позором изгнали из профессии, не был пойман за руку, ни одного уголовного дела или резонансного расследования не последовало. Если… Если даже такое и было возможно, то только в эпоху бумажных журналов, когда рекламодатели могли шантажировать представителей прессы приостановкой рекламных контрактов. Как показал опыт, это плохо работает, стоило только надавить на какое-то издание, как из чувства солидарности коллеги становились на сторону шантажируемых, и рекламодатель получал такую волну негатива, что это не стоило лишних полбалла для какой-то конкретной игры или фильма.

Крупные российские издатели, та же «1С», пытались в начале 2000-х провернуть фокус с шантажом в России, но в итоге поняли, что в эпоху Google даже негативный отзыв об игре лучше, чем вообще никакого. Сейчас же, в век интернет, основной поток рекламы идет через агентства, баннерные сети или вообще через Google, издатели просто не соприкасаются по денежным вопросам с прессой, так что подобный рычаг давления давным-давно исчез. Ну а подкупом отдельных журналистов никто заниматься не будет, это невыгодно, а репутационные потери, как это было в случае некоторых стримеров, могут быть намного больше. К тому же, вы не поверите, но западные игровые и киноиздатели стараются быть законопослушными, они там на Западе вообще привыкли быть законопослушными.

Но все же, почему же тогда 3,5, а не 2,5? В чем загвоздка? Вернемся к формулировке Гаусса-Лапласа: «если величина является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин»… Вот, собственно, и ответ. Оценки, выставляемые критиками, не являются случайными, что-то тянет их вверх. Давайте рассмотрим эти факторы и для примера возьмем нашу шкалу, 10-балльную (5 звезд с учетом половинок это и есть 10 баллов). Говорить я буду в первую очередь об играх, они мне просто ближе. Итак,

Первое. Отсутствие самых низких оценок.

Как правило, ни одно из изданий и сайтов вообще не использует оценку 0. Минимальной оценкой, порой по чисто техническим причинам, является 0,5, что уже сдвигает нормальное распределение на 0,25 балла вверх. Мало того, за все время работы я видел оценку 0,5, кажется, два раза, то есть минимум еще выше – это 1 балл. А значит, среднее значение еще выше, уже в районе 3.

Второе. Предварительный отбор игр и фильмов для рецензий.

Никто не хочет писать о заведомо плохих играх и фильмах. Тратить время и энергию на то, чтобы получить очередную порцию негатива? Спасибо, нет. Поэтому часть игр и фильмов, которые априори получат низкие оценки, отсеивается автоматически на этапе трейлеров, демо-версий или скриншотов. Порой даже после просмотра фильма или знакомства с игрой писать отрицательную рецензию не хочется. Поверьте, иногда это физически сложно.

Да, вероятно, существуют люди, которые черпают энергию в отрицательных эмоциях, но большинство к таким не относится. Поэтому тот же Дмитрий Курятник не стал писать рецензию на аниме сериал Netflix Dragon’s Dogma, хотя полностью посмотрел его и даже начал набрасывать текст. Да я и сам решил сэкономить себе 20 часов жизни и обойтись без рецензии на Port Royale 4, которая оказалась хуже предыдущей части, вышедшей восемь лет назад. И да, такое случается часто. Жизнь не бесконечная, тратить ее на то, что заведомо не понравится вам, как-то глупо. Естественно, в случае если давно ожидаемая игр оказалась плохой, такая рецензия появится, все-таки есть вещи, которые нельзя пропускать, даже если очень хочется.

Третье. Сложно ругать своих.

Когда долгое время работаешь в какой-то области, так или иначе обзаводишься знакомствами и личными контактами. Среди пиарщиков, дизайнеров, художников, режиссеров, артистов и т.д. Да, рецензенты стараются быть объективными, но одно дело ругать какого-то условного «Ридли Скотта», совсем другое – лить негатив на компанию конкретного человека, с которым ты общаешься вот уже двадцать лет. Это сложно и никакая объективность здесь не поможет. Именно поэтому ругать отечественные игры сложней, чем западные, потому что за 24 года в этой сфере я, например, успел познакомиться и подружиться практически со всеми директорами и ключевыми фигурами крупных украинских студий.

Кроме того, не стоит забывать, что игровая индустрия регулярно обменивается с игровой журналистикой кадрами. Скажем Грег Касавин, директор Supergiant Games, подарившей нам в числе прочего отличную Hades, в течение 10 лет был главным редактором GameSpot. Как вы думаете, какова вероятность того, что GameSpot набросит новой игре Касавина полбалла? Директор по развитию DTF.ru Захар Бочаров стал пиарщиком GSC Game World. Насколько это повысит оценку S.T.A.L.K.E.R. 2 на DTF?

Но зачем ходить за примерами так далеко. Например, бывший зам. главного редактора «Домашнего ПК» и главный редактор Gameplay Сергей Галёнкин отвечает сейчас за развитие Epic Games Store. Сотрудник Тестовой лаборатории «Компьютерного Обозрения» Евгений Пугач работает в Wargaming. Там же трудится автор Gameplay и «Домашнего ПК» Михаил Зинченко. В Wargaming же долгое время работал и зам. главного редактора Mobility Дмитрий Базилевич. Авторы «ДПК» и Gameplay есть и в других украинских студиях. Как бы ни хотели вы быть объективным, это подспудно повлияет на оценку игры или фильма. Ругать своих тяжело.

Четвертое. Погружение в индустрию.

Если вы уже давно занимаетесь освещением какой-то тематики, то так или иначе проникаетесь ей. Вы больше, чем обычные пользователи, переживаете не только за игры, но и за студии, которые их создают. Вы понимаете, сколько человеко-часов, денег, нервов и бессонных ночей вложены в этого персонажа, этот арт, этот проект, и даже если игра не выстрелила, уважая труд, вложенный в нее, будете чуть более мягким. Лично мне всегда больно видеть, как игра, за разработкой который ты, пусть и издалека, наблюдал в течение двух-трех лет, проваливается в продажах, погребая за собой студию и даже ломая порой жизнь своим создателям. Что бы ни говорили об умении делать выводы из собственных ошибок, неудача всегда оставляет след.

Собственно, вот эти факторы и влияют на оценку. Вытягивая тот самый дополнительный балл, который делает 3,5 самой популярной оценкой на игровых и киносайтах. И если кто-то из журналистов скажет вам, что он абсолютно объективен и на его мнение не повлияет ничто, не верьте. Вас обманывают.

Да, и по поводу Steam. Проблема Steam, кроме крайней токсичности сообщества, устраивающего review-bombing по поводу и без, в том, что оценка Steam, по сути, двухбалльная. То, что в итоге выливается во вроде бы достаточно точный 100-балльный рейтинг, состоит из оценок уровня нравится/не нравится. Проблема в том, что у каждого пользователя этот критерий размещен на разном уровне, и зачастую… да, вы угадали, это все те же самые 3,5. Мало кто скажет, что вот игра на 2,4 – это плохо, в это я играть не буду, зато 2,6 – совсем другое дело, отличная игра, всем рекомендую. Скорей психологическая граница находится как раз на уровне 3,5. Все привыкли к тому, что 3 – это средняя игра, на которую не стоит тратить время, а 3,5 – это та, что немного не дотянула до 4, возможно, стоит на нее глянуть, мне понравится.

Лично для меня 3,5 – это критерий того, что я с большой долей вероятности закончу игру. Игру на 3 я удалю после написания рецензии и больше о ней не вспомню. А вот 3,5 доиграю и, возможно, через какое-то время даже захочу вернуться к ней. Ностальгия – страшная штука, способная через 5-10 лет накинуть еще полбалла – балл к итоговой оценке.

В следующий раз, когда вы захотите оставить ехидный комментарий по поводу «Опять 3,5», просто вспомните, что в вашем классе троечников с натянутой чуть вверх тройкой было больше, чем двоечников и отличников вместе взятых.

P.S. Последние 10 дней я в качестве троллинга не ставил оценку 3,5. Хоть кто-то это заметил?

P.P.S. Спасибо за картинку кому-то из читателей, вот только ITC.ua существует не с 1993 г.