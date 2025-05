Carl Pei, CEO de Nothing: Apple ya no es creativa, los futuros smartphones tendrán una sola app

Karl Pei, de Nothing, compartió su visión del mercado de los smartphones y de la tecnología en general, incluida la IA, así como el lugar de su empresa en el futuro.

En la entrevista Wired Carl Pei habló de cómo cambiarán los gadgets en el futuro, de la forma correcta e incorrecta de introducir nuevas tecnologías y del lugar de su relativamente pequeña startup en el proceso. Calificó a Nothing «la única startup del sector» — el resto del mercado son grandes corporaciones. Pei dijo que en un entorno así, una marca solo tiene una forma de triunfar: ser creativa y conocer a su público. Como ejemplo, citó a Apple — lo que la empresa solía ser, pero ya no.

«Personalmente, Apple me inspiró mucho cuando era más joven — el primer iPod, el primer iPhone — por eso trabajo en esta industria. Pero ahora las empresas creativas del pasado se han vuelto muy grandes y corporativas, y ya no son muy creativas. Ya no inspiran a las generaciones más jóvenes» dijo Carl Pey.

Pei considera que el software es una gran ventaja. Dice que el mercado de los smartphones se está volviendo aburrido, y que sólo Nothing le aporta variedad. La tecnología debe ser interesante, no sólo presentarse como un hecho. También en este caso, Pei menciona a Apple, a saber los primeros iPod e iPhone. Puso el ejemplo del iPod, que no era sólo el reproductor MP3 con disco duro del que todo el mundo hablaba entonces, sino un práctico artilugio combinado con un software fácil de usar y el servicio en línea iTunes — y por eso triunfó. Pero ahora las cosas van mal.

«En este sentido, la Apple de hoy es muy diferente de la Apple de mis tiempos mozos. El año pasado, le dijeron a un muy fuerte la historia de Apple Intelligence. Ahora, un año después, no es mucho más que unos pocos emojis generados. Así que causó mucho escepticismo entre los consumidores».

Carl Pey no cree en la tecnología por la tecnología — debe proporcionar comodidad, ventaja y capacidades útiles al usuario. El CEO «repasó» las tendencias actuales en el campo de la IA, experimentos de mercado con dispositivos que, en su opinión, «no despegarán» ahora mismo.

«Creo que la forma en que utilizamos los dispositivos cambiará en el futuro. A corto plazo, no creo que veamos una verdadera proliferación de nuevas formas de hardware. La gente está probando cosas diferentes, como las gafas inteligentes y el Pin Humane AI, pero ahora mismo no creo en estos factores de forma porque el mercado es muy pequeño. Las gafas inteligentes venden alrededor de 1 millón de unidades al año, y dispositivos como AI Pin— unas 5.000 unidades al año. Los smartphones, por su parte, venden alrededor de mil millones de unidades al año».

CEO Todavía no se ve nada de la expansión de la tecnología de IA alternativas a los smartphones. Están muy extendidos, son universales y contienen muchos datos sobre los usuarios y el entorno, lo que constituye una buena base para la IA y la personalización.

«Usamos los smartphones para todo, y la clave de una buena IA son los datos. No creo que ningún otro dispositivo vaya a ser tan importante para la inteligencia artificial como el smartphone en un futuro próximo».

Pero Pei predice que dentro de 10 años (no tan rápido como todo el mundo desea actualmente), la forma en que usamos los smartphones cambiará por completo. En lugar de utilizar aplicaciones separadas y muchos pasos mecánicos para el usuario, el sistema operativo del smartphone simplemente hará lo que quiera hacer y le ayudará cuando lo necesite.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

«Esto cambiará radicalmente. Creo que en el futuro cada teléfono tendrá una sola aplicación — y será el sistema operativo. El sistema operativo conocerá bien a su usuario y estará optimizado para él. … El siguiente paso después de la personalización basada en datos, en mi opinión, es la automatización. Es decir, el sistema te conoce, sabe quién eres y sabe lo que quieres. Por ejemplo, el sistema conoce su situación, tiempo, lugar y horario, y le sugiere lo que debe hacer. … En el futuro, tu teléfono te sugerirá lo que quieres hacer y lo hará automáticamente por ti».

Carl Pei afirma que, además de tecnología, es importante ofrecer al mundo algo emocional. Nada explora las tendencias actuales, entre ellas desarrollo de la IA y las gafas inteligentes ofrecer a los usuarios sus propias «killer features» en el momento adecuado, en un entorno de densa competencia.