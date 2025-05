Tiny Corp hace que la tarjeta gráfica AMD funcione vía USB 3 — en Mac, Windows y Linux

«No tienes ni idea del nivel de ingeniería que ha entrado en esto», — escriben los autores del mod de la tarjeta AMD.

Soporte tarjetas de vídeo externas en Mac y MacBook con procesadores Apple Silicon es un problema bien conocido entre los entusiastas de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Tiny Corp ha conseguido que una tarjeta gráfica de AMD funcione en Tiny Grad a través de USB 3 — un estándar que carece de cualquiera de las propiedades de PCIe. Dado que se utiliza libusb, esta funcionalidad funcionará en Windows, Linux y macOS con procesadores Apple.

Normalmente, las tarjetas gráficas se conectan a través de ranuras PCIe o interfaces Thunderbolt/USB4 compatibles con PCI Express tunneling. A diferencia de los Mac basados en Intel, los dispositivos Apple Silicon no admiten tarjetas gráficas externas. Por lo tanto, a pesar de su eficiencia en comparación con los sistemas basados en x86, los usuarios tienen problemas para ejecutar potentes modelos de IA en ellos.

Here’s the worlds first AMD GPU driven over USB3. From a Mac! Linux and Windows should work too, it’s just libusb.

Available today in tinygrad master, use an ADT-UT3G to connect the GPU to your USB port. You have no idea of the level of engineering that went into this. pic.twitter.com/V6trNwcGXt

— the tiny corp (@__tinygrad__) May 9, 2025