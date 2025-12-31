Підсумки 2025 року на ITC.ua: чим запам’ятався рік та багато статистики

2025 рік для ITC.ua був досить бурхливим: змінювався склад творчого колективу, виникали нові ідеї, а від де яких, навпаки, довелося відмовитися. Але ми не тільки вистояли, але й покращили власні показники. Ми б не зробили цього без вас.

За рік редакція підготувала та випустила близько 7 000 матеріалів (торік кількість наближалася до 6000). Читачі сайту теж постаралися — вийшло понад 320 дописів.

Загальна кількість користувачів цього року сягнула понад 16 млн — на 1 млн більше, ніж минулого. У середньому сайт збирав 180 462 переглядів на день, котрі надходили від 44 265 користувачів. Цьогорічний максимум відвідувань (255 684 унікальних користувачів) прийшовся на 16 січня, коли вийшла найбільш прочитана новина. Загалом сайт покращив перегляди на 11% порівняно з минулим роком.

Близько 2/3 читачів ITC.ua, як і торік, з України. Але у 2025 році це 56%, і з’явилося несподіване друге місце — Китай, 5% відвідувачів. Торішній закордонний лідер, Польща, змістилася на п’яте місце, з близько 3% користувачів. Багато читають нас у США та Німеччині, а також у білорусі.

Очікувано, найбільше наших українських читачів мешкають у Києві (26%). На другому місці Львів (11%), котрий разом з іншими містами прихистив велику кількість наших співгромадян, котрі переїхали через війну. Серед лідерів за аудиторією сайту також Дніпро (9%), Одеса (6%) та Харків (4%).

Найчастіше ITC.ua відвідували зі смартфонів (68%). Можливо, сюди ж слід віднести значну частку неідентифікованих пристроїв, адже відсоток відчутно перерозподілився в їхній бік. ПК покращили результат: 16% замість 13% рік тому.

Відповідно, найпопулярнішими операційними системами серед відвідувачів виявилися мобільні ОС: Android (64%) та iOS (18%). Windows дала 14%, macOS та Linux розділили четверте місце з близько 2% у кожної.

Браузер Chrome покращив свою позицію серед наших читачів: 80% замість 76,8% торік. А от Safari втратив відсоток — 12% замість 13%. Третє місце посідає Opera та браузер Samsung — близько 2% у кожного.

Найпопулярніші новини

Цього року фокус новин ITC.ua змістився від кіно до технічних категорій, але та, що набрала найбільше переглядів, все ж стосується фільмів. Також читачів цікавив вплив ШІ на роботу та життя, перебіг мобілізації, технічне та економічне протистояння США і Китаю, військова техніка, кар’єри айтівців та зв’язок. У дужках — сума переглядів варіантів українською та російською мовами.

Межею цьогорічного топу стала умовна позначка у понад 100 тис. переглядів. Є ще кілька цікавих новин, котрі її перетнули. ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі (100 091). Насправді не до кінця зрозуміло, як саме працюють нейромережі та ШІ над конкретними завданнями. Не дякуйте ChatGPT — OpenAI витрачає «десятки мільйонів доларів» на вашу ввічливість (102 074). Це заощадження, але чи не пригадає це ШІ, коли захопить світ? Київстар запустив супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні (105 284). Майже як у США, де подібний зв’язок доступний вже якийсь час.

Також три цікавих новини майже наблизилися до уявної межі переглядів. Дрони, що знищили російські літаки, керувалися ПЗ ArduPilot, створеним 18 років тому «у підвалі» (99 322). Блискуча українська атака на російські стратегічні аеродроми відбулася за допомогою відомого відкритого ПЗ для керування дронами. Гірше за Last of Us: наукова спільнота закликає зупинити розробку дзеркальних організмів (95 839). Назва збуджує уяву, але насправді йдеться про одноклітинних істот зі зворотно закрученими білками. Айтішник заробив $470 000 за рік на 6 віддалених роботах — виявилось, що на нього працює ціла команда (90 976). Приголомшливий, але не надто чесний результат.

Огляди та статті

Серед редакційних лонгрідів у 2025 році читачів найбільш зацікавили матеріали про фантастичні фільми, серіали та зарядні станції. Минулого року, крім фільмів та серіалів, це були пральні машини, генератори та ретротелефон.

Найпопулярніші дописи

У дописах можна побачити, про що пишуть самі читачі сайту, і що з цього читають інші. У топі можна відзначити резонансні теми, як розвиток смартфонів “не туди”, чи такі вже розумні мовні моделі штучного інтелекту та програмування без навичок. Звісно, фільми та серіали також дуже популярні.

Матеріали з найбільшою кількістю коментарів

Серед найбільш обговорюваних тем — нескінченна суперечка аудіофілів і звичайних меломанів, доцільність навчання на програміста у часи вайб-кодингу, атака російських хакерів, нові відеокарти NVIDIA, котрі вишли цьогоріч, та податки.

Чим запам’ятався 2025 рік

Слід відзначити теми, котрі домінували у цьому році, але не завжди входили у топ. Адже цілісне сприйняття формує загальний інформаційний фон, а не лише сенсації.

Штучний інтелект: фіча чи баг?

2025 рік — не перший, котрий проходить під впливом індустрії штучного інтелекту, мовних моделей та нейромереж. Ця індустрія набирає оберти та залучає капітал, але, здається, ніяк не почне приносити прибуток. OpenAI, з якої фактично почався цей бум, не буде прибутковою ще кілька років. Компанії, котрі впроваджують ШІ у виробничий процес, далеко не завжди мають з цього зиск, а якість роботи часто страждає. Усе частіше лунають заяви з авторитетних джерел про “бульбашку ШІ”. Time навіть зробив ШІ “людиною” року.

Центри обробки даних споживають енергії більше, ніж майнінг, та “п’ють” води більше, ніж усе людство. Можливо, настав час замислитися, чи віддають вони суспільству принаймні стільки ж, скільки споживають та чи варта генерація дипфейків, відповіді на щоденні запитання та інші дрібні послуги такої ціни. Поки що єдиними беззаперечними бенефіціарами технології є “продавці лопат”. Цей вираз походить з часів “золотої лихоманки” у США, від якої найбільш виграли постачальники припасів та обладнання для старателів.

Відеокарти, хороші й різні

Капіталізація NVIDIA, основного виробника обладнання для ШІ, цього року злетіла до $5 трлн. Генеральний директор Дженсен Хуанг та його колега з AMD Ліза Су регулярно розповідають про користь впровадження ШІ, але подібні заяви навряд можна вважати незаангажованими. На початку року обидві компанії представили нові покоління ігрових відеокарт, проте це вже давно не основний їхній бізнес.

NVIDIA GeForce RTX 50 та AMD Radeon RX 90, як і завжди в останні роки, вийшли суперечливими. Є порівняно вдалі або ж зовсім провальні моделі. NVIDIA продовжує надмірно заощаджувати на вбудованій пам’яті, навіть на тлі масової відмови користувачів від відеокарт з 8 ГБ VRAM, а AMD відверто відстає у програмному забезпеченні та не представила моделей верхнього сегмента. Цього року технології DLSS та FSR 4 змінили уявлення про ПК-геймінг та вимоги до ігор — хтось радіє, а хтось роздратований.

Дефіцит пам’яті

Нові відеокарти мали захмарні ціни та були у дефіциті під час запуску, а в останні дні 2025 року почали входити у новий дефіцит. Він спричинений тими самими ЦОД обробки даних ШІ. Обладнання для них швидко “пожирає” усю пам’ять, що виробляється, а виробники не поспішають нарощувати обсяги.

Оперативна пам’ять RAM та NAND для накопичувачів даних стрімко зросли у ціні та зростатимуть у 2026 році, що неодмінно відіб’ється на усіх пристроях, котрі містять пам’ять: ПК, відеокартах, смартфонах тощо. Вираз “ПК-шляхта” став влучним, як ніколи, адже фактично позначатиме власників наддорогої техніки.

Герой нашого часу (що робити, такий вже час)

Герой (чи антигерой) багатьох новин 2025 року — Ілон Маск. Він встиг побувати фейковим топовим онлайн-гравцем, та керівником урядової агенції DOGE у США. Остання вихвалялася намірами заощадити трильйони доларів та брутально порушувала роботу державних установ, але була безславно розпущена через мізерний результат своєї діяльності. Запам’яталося висловлювання Маска цієї доби, про комп’ютери, котрі буцімто друкували гроші нізвідки. Давня теорія змови, озвучена ним як реальний факт, здається, так і залишиться казкою, оскільки історія не мала жодного продовження.

Політична активність Ілона Маска вийшла боком для його компаній, передусім Tesla. Навіть власники цих авто стикалися з переслідуваннями в США, а Маск став найбільш ненависною людиною в США. Вгамувати ситуацію допоміг лише відхід Маска від політичної діяльності та радикальне зменшення кількості його резонансних висловлювань. Справи Tesla покращилися, а сам Маск на шляху до того, щоб стати першим в історії доларовим трильйонером.

Ще один герой

Згадуючи Маска, неможливо не згадати Дональда Трампа. Перший рік його другого президентства позначився початком торгівельної війни ледь не з усім світом через величезні мита на товари, безперервним потоком лестощів до диктатора рф путіна та нападками на Україну, котру виставляли ледь не винною у брутальному вторгненні росії. Не хочеться усе це згадувати, лише зазначу, що через рік після безвідповідальної обіцянки Трампа припинити російсько-українську війну за 24 години, на фронті та по всій Україні продовжують гинути люди, а автор пише цей текст без електрики у мережі.

Почому біткоїн?

Криптовалюти, до яких залучені як Трамп, так і Маск, продемонстрували шалену динаміку. Біткоїн досяг найвищої вершини вартості та найнижчого миттєвого падіння. А ПК-геймери згадують дефіцит відеокарт часів майнінгу як дрібний бешкет на тлі їхнього очікуваного здорожчання через розвиток ШІ.

Також у 2025 році в Британії судили “королеву біткоїну”, котра вкрала $7 млрд. Крадіжки та розбій стали яскравою ознакою галузі.

Енергетика та акумулятори

А поки президент Трамп буквально воює з вітряками у США, технології, зокрема, енергетичні, продовжують розвиватися. У 2025 році вітрова та сонячна енергетика вперше перевищили енергію від вугілля. І лідером у цьому процесі став Китай, а не Європа, ы тим більш не Америка.

Величезна країна не тільки наполегливо розвиває відновлювану енергетику, але й змінює клімат у позитивному сенсі масовими зеленими насадженнями. Електромобілі отримали нові акумулятори та швидкість “заправки” фактично як у бензинових, телефони теж суттєво збільшили автономність і запас енергії.

Засоби ліквідації російських окупантів

Україна продовжує стримувати військову агресію росії та розвивати необхідну для цього зброю. З’явилися нові дрони та власні ракети, котрі все ж існують та завдають удари, навіть попри суперечливу репутацію деяких виробників та корупцію у державі, яка стала для українців важким ударом зсередини. “Si vis pacem, para bellum” (“Якщо хочеш миру, готуйся до війни”) — поки що єдиним справжнім мирним планом здається нарощування озброєнь та міці Сил оборони.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Лувр, iPhone Air, “Cупермен” та прощання з Windows 10

Цілий рік українці грали в S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра отримала патчі, новий контент та істотно покращила продуктивність. Новини про неї стабільно мають популярність та високі перегляди.

Вийшов iPhone Air. Ну як, не зовсім вийшов. Користувачі незадоволені, Apple, кажуть, теж, але компанія зробить другу спробу. Тому що ходити по граблях — природна людська риса.

Лувр пограбували настільки зухвало та “простецьки”, що цей випадок змушує замислитися про сонови громадської безпеки. Після того у Парижі сталося ще два гучних пограбування — куди все котиться?

“Cупермен” — це не просто персонаж коміксів. Це культурний герой сучасного міфу. Про нього знають навіть ті, хто ніколи в житті не бачив тих коміксів чи навіть жодного фільму. Чи вийшло нове втілення у Джеймса Ганна? Ймовірно, вийшло щось “на разик під пивко”, чи подивитися з дітьми, а не сучасний Геракл, котрим Кал Ел завжди був.

Прощавай, Windows 10, як ми будемо без тебе? Ймовірно, так само, як і з тобою, оскільки важко знайти більш розудуту річ, ніж жах перед Windows 11.

Хотілося б, щоб 2026 рік став роком розвитку технологій і покращення життя людства, а не роком навіжених дідуганів, котрі ведуть озброєні та торгівельні війни. А також роком миру для України. Надія на краще — чи не найголовніший стимул жити та творити.