Выбор редакции 2020: Игры

Прошедший год был крайне удачным и важным для игровой индустрии. Во-первых, благодаря локдауну продажи игр, а также внутриигровых предметов, выросли практически во всех сегментах. Во-вторых, как это обычно бывает в конце жизненного цикла консолей предыдущего поколения, поднабравшиеся за несколько лет опыта разработчики выжали из имеющего железа все соки, представив, пожалуй, самые красивые и совершенные на текущий момент игры. Ну и, в-третьих, несмотря на некоторые трудности с поставками, в конце года вышли игровые системы девятого поколения – Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S. Да, эксклюзивных игр для них пока практически нет, но некоторые из текущих AAA-проектов получили бесплатные next-gen обновления. Впрочем, без негативного влияния COVID-19 все-таки не обошлось, многие разработчики вынуждены были перевести сотрудников на удаленный режим работы, что сказалось на «сыгранности» коллективов и привело к череде переносов. Но в целом, 2020 г. был богат на игры, и выбор самых достойных оказался действительно непрост. Тем не менее, встречайте – Лучшие игры 2020 г. по версии редакции ITC.ua.

Пошаговая стратегия/тактика – Gears Tactics

Несмотря на наши опасения, тактическая пошаговая стратегия Gears Tactics не выглядит как игра-сателлит и дешевое дополнение к основной серии. Она ощущается как полноценная часть франшизы, раскрывающая и дополняющая сюжет Gears 4 и Gears 5. Более того, Splash Damage и The Coalition, не имеющие никакого опыта в создании пошаговых игр, умудрились с первой попытки создать чуть ли не лучшую тактику последних лет. Учитесь, Firaxis!



Стратегия/тактика реального времени – Desperados III

При всем уважении к Spellbound Entertainment (1994 – 2012), авторам трех первых игр серии Desperados, новая тактическая stealth-стратегия Desperados III от Mimimi Games / THQ Nordic оказалась разнообразнее, сложнее, целостнее, интереснее и умнее оригиналов. Да, такое изредка, но случается.



Глобальная стратегия – Crusader Kings III

Crusader Kings III – это The Sims в Средневековье, симулятор Игры престолов, практическое пособие к учебнику истории за 7 класс, поле бесконечных экспериментов и потрясающий генератор забавных историй. Каждая новая партия здесь полна открытий, и застрять в этой игре можно очень надолго.



Симулятор – Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2020 – невероятно красивая, впечатляюще высокотехнологичная и ошеломительно огромная игра. Пьянящее чувство полета и абсолютной свободы, которое она дарит – бесценно. Кроме того, это чуть ли не единственный способ путешествовать на ближайшие несколько лет.



Спортивная игра/рейсинг – F1 2020

Последние несколько лет были откровенно неудачными для аркадных и полуаркадных автогонок, каждый новый релиз приносил лишь очередное разочарование. Может быть, это намек, что пора пересаживаться на полноценные симуляторы? Тем более что та же F1 2020 очень гуманна к новичкам и позволит постепенно адаптироваться в мире серьезных гонок. Ну и кроме того, это великолепный подарок фанатам Formula One, которые в 2020 г. чуть не лишились возможности поболеть за любимых гонщиков в реальности.



Адвенчура – The Longing

The Longing смотрится очень необычно как на фоне классических point-and-click адвенчур, так и по отношению к упрощённым «саморостоидам» или «симуляторам ходьбы» – не каждый начинающий разработчик решится бросать вызов канонам жанра и предложить нечто невиданное: игру, вся суть которой заключается на первый взгляд в необходимости… просто прождать 400 дней. Рекомендуется самым терпеливым любителям необычных игровых экспериментов.



Головоломка – Creaks

Несмотря на переход авторов к «прямому управлению» и появлению некоторых платформенных элементов, оригинальная головоломка Creaks от чешской Amanita Design ничуть не растеряла фирменного шарма и полностью соответствует планке качества, установленной студией в таких проектах как Machinarium, Samorost и Botanicula.



Мобильная игра – Genshin Impact

Мобильные игры — редкие гости на страницах ITC.ua, это не совсем наш конек. Но для бесплатного полноценного мобильного ААА-клона The Legend of Zelda: Breath of the Wild мы решили сделать исключение. Тем более, что несмотря на элементы gacha, у китайской студии miHoYo получилась действительно неплохая кроссплатформенная Action RPG с открытым миром и кооперативным режимом.



И хотя сюжет The Last of Us Part II разделил поклонников игры на два непримиримых лагеря, один из которых смирился с решением разработчиков, второй отказался принимать его, в том, что касается геймплея, сиквел превосходит оригинал. Может быть, боев и стало немного меньше, однако они попросту интереснее, не в последнюю очередь благодаря возросшему динамизму и грамотному дизайну уровней. The Last of Us Part II — однозначно лучшая action/adventure 2020 г.



Игра с открытым миром – Ghost of Tsushima

С точки зрения игрового процесса Ghost of Tsushima – стандартная песочница с открытым миром. Просто представьте себе любую из последних Assassin’s Creed, только сделанную хорошо, без микротранзакций и фарма, с минимумом вышек, без искусственного затягивания игрового процесса и привязки к уровню персонажа. На фоне других подобных игр последнего времени – это просто чудо какое-то!



Откровенно говоря, 2020 г. был не самым удачным годом для шутеров. Вышел, конечно, весьма бодрый DOOM Eternal, но многим преданным поклонникам серии нововведения в игре совершенно не понравились. В итоге редакция проголосовала в данной категории за Call of Duty: Black Ops Cold War. Сюжетная кампания игры и правда достойна высокой оценки как минимум за то, что разработчики наконец-то не только поняли, что классическая формула Call of Duty морально устарела и серия требует серьезной перезагрузки, но и сделали попытку эту самую перезагрузку устроить. И может, не все шаги были одинаково удачны, но то, что все они сделаны в правильном направлении, не вызывает сомнений.



Сетевой шутер – Call of Duty: Warzone

Казалось бы, бесплатными Королевскими битвами сегодня не удивить никого, но Activision, Infinity Ward и Raven Software это удалось. Королевская битва вкупе с шутерными механиками Call of Duty внезапно неплохо заработала, а некоторые интересные нововведения и бесплатность привлекли необходимое число игроков. Ну а в том, что у Activision хватит ресурсов поддерживать и развивать подобный проект, никто вроде бы не сомневается. Похоже, этот режим станет связующим для всех игр серии Call of Duty: с выходом Black Ops Cold War в Warzone стал появляться контент и из этого шутера.



13 лет вся игровая общественность ждала, когда же Valve соизволит вспомнить о серии Half-Life и выпустить Half-Life 2: Episode Three. Наконец-то мы дождались! Вот только не третьего эпизода, а отдельной VR-игры за Аликс Вэнс. И внезапно оказалось, что до Half-Life: Alyx мы просто не видели нормальных VR-проектов и не представляли, какие возможности дает эта технология. Спасибо, Valve, это было круто! Но может быть, теперь вы вспомните и об обычных игроках?



Взяв за основу достаточно традиционную механику «рогалика» с периодической смертью героя, в Supergiant Games превратили ее в основу интереснейшей сюжетной игры с яркими запоминающимися персонажами, богатой графикой, шикарной музыкой и весьма хардкорной боевкой. В Hades можно действительно «зависнуть» надолго.



Ролевая игра – Final Fantasy VII Remake

Очень странно присуждать звание лучшей ролевой игры 2020 г. проекту, который является лишь частью оригинальной игры, выпущенной аж 23 года назад. Впрочем, FF VII Remake — не совсем ремейк, что бы там ни говорили в Square Enix, скорее это творческое переосмысление RPG с одними из самых интересных героев за всю историю видеоигр. Мало того, в Remake характеры персонажей проработаны на голову выше, чем в оригинале, а часть механик изменена и доработана. Так что все честно. Лучшая RPG 2020 – Final Fantasy VII Remake.



Возможно, стоит навечно присудить Supergiant Games звание «Создатель лучших инди-игр», потому что каждый новый проект студии неизменно привлекает внимание и получает массу наград по итогам года. Hades не исключение, кроме двух завоеванных призов, эта игра претендовала на награды в категориях «Визуальный стиль», «Сценарий», «Музыка» и «Актерская игра». Совсем не плохо для скромного инди-проекта.



DLC года – World of Warcraft: Shadowlands

У нас есть плохая новость для тех, кто давным-давно похоронил World of Warcraft. Отметившая шестнадцатилетие игра чувствует себя как никогда хорошо. За первый день продаж расширение Shadowlands купили 3,7 млн. человек, что сделало его самой быстропродаваемой ПК-игрой в истории (до выхода Cyberpunk 2077). Что ж, Shadowlands — действительно самое оригинальное дополнение к WoW за много лет и однозначно одно из самых интересных.



Ремастер года – Mafia: Definitive Edition

Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven поражала кинематографичностью происходящего, драматизмом и великолепно воссозданным кусочком США времен Великой депрессии. К сожалению, постарела игра плохо и получать от нее удовольствие сейчас, через без малого два десятилетия после выхода, могут лишь ностальгирующие фанаты. Что ж, Definitive Edition, заново рассказывающая историю Томми Анджело, позволит вам окунуться в знакомую атмосферу, при этом не делая скидок на возраст игры. Отличный ремастер.



Графика – Microsoft Flight Simulator

Кое-кто в редакции ITC.ua называет Microsoft Flight Simulator генератором обоев с облаками. Что ж, определенная доля правды в этом есть, начав играть в MSFS, сложно остановиться и перестать снимать скриншоты, настолько потрясающе выглядит наша планета в этой игре. А учитывая, что смоделирована она целиком, от полюса до полюса… Впрочем, моделированием Земли дело не ограничилось, MSFS — одна из самых технически совершенных на сегодня в плане графики игр, а с последним патчем в ней появилась и поддержка VR.



Визуальный стиль – Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps – одна из тех игр, в которую, как говорится, вложили душу. Невероятно красивая, очаровывающая, она, тем не менее, остается достаточно сложной игрой с очень разнообразным и интересным геймплеем. Это не игра, а настоящее волшебство!



Сценарий – The Last of Us Part II

Сценарий – это то, за что часть фанатов первой части искренне ненавидит The Last of Us Part II, но кажется, именно так и было задумано. Эта игра действительно вызывает ненависть, в том числе и к самому себе. Разработчики не часто решаются на подобные жестокие эксперименты с игроками, да и в целом такой серьезный сюжет — большая редкость для видеоигр. Так что награда в данной категории абсолютно заслужена.



Музыка – DOOM Eternal

Хэви-метал достаточно популярен в качестве игровой музыки, особенно в шутерах. DOOM Eternal продолжает музыкальные традиции серии, но в этот раз Мик Гордон пошел еще дальше, собрав настоящий хэви-метал хор, состоящий из вокалистов различных рок-групп. Получилось действительно очень необычно и круто.



Звук – The Last of Us Part II

В игре, где монстры ориентируются на звук, а вам нужно скрываться и/или выслеживать противников, аудиодизайн всегда выходит на первый план. Что ж, и здесь Naughty Dog в очередной раз доказала, что не зря считается одной из ведущих игровых студий в мире. Звук в The Last of Us Part II действительно великолепен.



Элли – один из самых любимых игроками персонажей, тем более сложная задача стояла перед актрисой Эшли Джонсон, исполняющей роль девушки. Ей не только нужно было показать эмоциональную трансформацию героини во второй части игры, но и… вызвать у игроков одновременно ненависть и жалось к ней. И Эшли отлично справилась с этим, за что и получила уже несколько заслуженных наград. ITC.ua тоже присоединяется к чествованию актрисы.



Провал года – Marvel’s Avengers

Идея создать игру-сервис, Destiny без пушек, но зато с супергероями Marvel, сама по себе была неплохой. Но когда оказалось, что за пределами короткой сюжетной кампании в этой игре нет ничего, кроме однообразных повторяющихся гриндинг-миссий, это быстро убило всякий интерес к проекту. Онлайн упал до неприлично низкого уровня буквально через две недели после релиза, и в последнее время о Marvel’s Avengers вспоминают разве что PR-щики, безнадежно пытающиеся заманить игроков назад.



Противоречие года – Cyberpunk 2077

Невероятное количество глюков, откровенный обман и халтура со стороны разработчиков, никудышный AI, проблемы с балансом, ролевой составляющей и управлением автомобилями… Но при этом фантастический визуальный дизайн, неплохой сюжет, отличная проработка даже второстепенных квестов и персонажей. Cyberpunk 2077 – игра-противоречие, разделившая игровое сообщество. И хотя многие игроки вот уже месяц на чем свет стоит ругают CD Projekt RED, эти же самые люди не могут оторваться от Cyberpunk 2077, потратив уже сотни часов и начав второе, а то и третье прохождение.



Игра года – The Last of Us Part II

Четыре премии в отдельных категориях и попадание в список финалистов еще в нескольких… По большому счету, никакого выбора у редакции ITC.ua и не было. 2020 г. – это однозначно год The Last of Us Part II. Вы можете ненавидеть эту игру за то, как она играет с чувствами поклонников, но отрицать ее влияние и важность для индустрии бессмысленно. Лучшая игра 2020 – The Last of Us Part II.