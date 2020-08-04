20 августа в прокат выходит биографическая драма Tesla / «Тесла» о гениальном изобретателе Николе Тесле [трейлер]

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Только в прошлом году вышла историческая драма о противостоянии Эдисона, Вестингауза и Теслы под звучным названием The Current War / «Война токов», однако Голливуд решил снять еще один фильм о биографии изобретателя Николы Теслы. Картина с лаконичным названием Tesla / «Тесла» выйдет в прокат уже через две недели, 20 августа 2020 года.

Фильм представляет собой несколько осовремененный рассказ о жизни и карьере Николы Теслы, о его соперничестве с Томасом Эдисоном и отношениях с дочерью американского предпринимателя Дж. П. Моргана.

«Это захватывающая история человека, чьими изобретениями пользуются ежедневно, даже не подозревая, что в их основе лежат гениальные провидческие идеи, которые прошли через много препятствий на пути к своей реализации» — отметили создатели картины.

Роль Николы Теслы в фильме сыграл Итан Хоук («Тренировочный день»), его главного оппонента Томаса Эдисона воплотил на экране Кайл Маклахлен («Дюна», «Твин Пикс»). Сценаристом и режиссером выступил Майкл Алмерейда, яркий представитель независимого кино.

Источник: Kinomania