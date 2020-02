20 февраля Google Stadia придет на сторонние смартфоны, не принадлежащие к линейке Pixel

Компания Google анонсировала запуск игрового стримингового сервиса Stadia на смартфонах, не принадлежащих к линейке Pixel. Об этом сообщается в Twitter сервиса.

Расширение числа поддерживаемых Stadia устройств произойдет 20 февраля. В список вошли флагманы Samsung и игровые модели Asus и Razer.

Starting February 20, you can play Stadia with even more phones. ASUS ROG Phone I & II, Razer Phone 1 & 2, and a variety of Samsung phones, including the Samsung S20 line, are all supported.

For the full list of compatible phones, check out our blog → https://t.co/1eUhssl649 pic.twitter.com/LoA6aiXF9V

— Stadia (@GoogleStadia) February 18, 2020