Приключенческий шутер Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady выйдет в 2022 году на ПК, Xbox X и PS5 [трейлер]

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После анонса в начале текущего месяца геймстудия Rocksteady опубликовала первый трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League и раскрыла подробности проекта в рамках мероприятия DC FanDome.

Кинематографический трейлер знакомит нас с миром игры, но не отображает реальную графику будущей игры, так как речь идет о пререндере. В ролике члены «Отряда самоубийц» в лице Harley Quinn, Deadshot, Boomerang и King Shark лениво отстреливают монстров с крыши одного из домов полуразрушенного Метрополиса. В концовке видео появляется «злой» Супермен, по всей видимости порабощенный злой волей Брейниака, которого героям придется остановить любой ценой (судя по названию игры, это не последний участник «Лиги Справедливости», с которым придется справиться «Отряду самоубийц»).

Разработчики описывают игру Suicide Squad: Kill the Justice League как «action-adventure shooter» с возможностью сольного или кооперативного прохождения командой до четырх игроков. Игроки не привязаны к своим персонажам и могут в любое время взять под свое управление другого члена команды, которым до этого управлял AI.

В Rocksteady также подчеркнули, что новая игра является не отдельным продуктом, а продолжением франшизы Batman Arkham, над которой геймстудия работала до этого (последняя игра серии Batman: Arkham VR вышла в 2016 году).

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на платформах ПК, Xbox Series X и PlayStation 5 в 2022 году, точная дата пока не озвучивается.

Источник: Polygon