«7000 машин, около 4 часов»: Глава Ford EMEA подтрунивает над Илоном Маском

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Как известно, троллинг в сети (да и в реальном мире тоже) для автопроизводителей – дело привычное. Ранее мы уже рассказывали про рекламные щиты Audi и Hyundai, в которых немцы и корейцы дружески подшучивают над Tesla и Илоном Маском. Теперь же подтрунить над Илоном Маском и его компанией решил Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company.

Напомним, на днях Илон Маск похвастался взятием очередного важного производственного рубежа – за неделю его компания смогла выпустить более 7000 электромобилей, из которых более 5000 седанов Tesla Model 3. Именно это послужило поводом для насмешки со стороны главы Ford EMEA.

Причем, надо сказать, что этим твитом он ударил по больному месту Tesla.

7000 cars, circa 4 hours. ❤️Ford Team❤️ https://t.co/FZSclsFoS0 — Steven Armstrong (@StevenArmstrong) July 1, 2018

Больше к этому посланию и добавить нечего.

Илон Маск пока не ответил Стивену Армстронгу, зато ответили пользователи, которые сравнили Ford и Tesla по рыночной капитализации и показали тенденцию (акции первой — дешевеют, а второй — дорожают).

Источник: Twitter Steven Armstrong