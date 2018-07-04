Блоги
«7000 машин, около 4 часов»: Глава Ford EMEA подтрунивает над Илоном Маском
36

«7000 машин, около 4 часов»: Глава Ford EMEA подтрунивает над Илоном Маском

«7000 машин, около 4 часов»: Глава Ford EMEA подтрунивает над Илоном Маском

Как известно, троллинг в сети (да и в реальном мире тоже) для автопроизводителей – дело привычное. Ранее мы уже рассказывали про рекламные щиты Audi и Hyundai, в которых немцы и корейцы дружески подшучивают над Tesla и Илоном Маском. Теперь же подтрунить над Илоном Маском и его компанией решил Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company.

Напомним, на днях Илон Маск похвастался взятием очередного важного производственного рубежа – за неделю его компания смогла выпустить более 7000 электромобилей, из которых более 5000 седанов Tesla Model 3. Именно это послужило поводом для насмешки со стороны главы Ford EMEA.

Причем, надо сказать, что этим твитом он ударил по больному месту Tesla.

Больше к этому посланию и добавить нечего.

Илон Маск пока не ответил Стивену Армстронгу, зато ответили пользователи, которые сравнили Ford и Tesla по рыночной капитализации и показали тенденцию (акции первой — дешевеют, а второй — дорожают).

Источник: Twitter Steven Armstrong

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить