«А если „Нет SD“? Что это значит?». Астронавт NASA вышел в открытый космос с камерой, но забыл вставить в нее карту памяти

Весьма курьезные кадры из трансляции с Международной космической станции опубликовало NASA. На этих кадрах астронавт (предположительно, Эндрю Фьюстел) пытается включить камеру GoPro в открытом космосе, но у него не получается. Из разговора астронавта с центром управления миссией становится понятно почему ничего не выходит.

«Нажимая на кнопку, я вижу надпись „Нет SD“. Мне нужно это для записи? И если она снимает, должен ли гореть красный огонек?», — спросил астронавт. После долгой паузы ему ответили, что красный индикаторв должен гореть, если карта памяти внутри. Но, кажется, астронавт не понял, что SD — это и есть карта памяти: «А если „Нет SD“? Что это значит?».

В конце у астронавта заканчивается терпение, и он отступает.

Источник: Meduza и petapixel.com