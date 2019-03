Activision и Tencent представили мобильный шутер Call of Duty: Mobile для Android и iOS, бета-тестирование стартует летом [трейлер]

Компании Activision и Tencent анонсировали выход бесплатной игры Call of Duty: Mobile для платформ Android и iOS. Публичное тестирование проекта стартует уже летом (оставить заявку можно по следующей ссылке), а вот точная дата релиза пока не озвучивается.

Изначально игра Call of Duty: Mobile была разработана компанией Tencent для китайского рынка под именем Call of Duty: Legends of War, однако растущая популярность мобильных шутеров привела к тому, что создатели решили выпустить ее и на рынки Европы и США.

Игрокам обещают все привычные для взрослой франшизы Call of Duty карты (Nuketown, Crash, Hijacked), мультиплеерные режимы (Team Deathmatch, Search and Destroy, Free-For-All), а также классический контент, включая персонажей и оружие.

Напомним, что серия Call of Duty стала самой продаваемой консольной игровой франшизой в США по итогам 2018 года, а в прошлом году в игру Call of Duty: Black Ops 4 добавили режим «Затмение», представляющий собой классическую «королевскую битву».

Источник: Polygon