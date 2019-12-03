Alexa научилась заказывать лекарства в аптеке и напоминать об их приеме

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Amazon представила новую функцию голосовой помощницы Alexa. Теперь с ее помощью можно получить напоминание о приеме лекарств или заказать их в аптеке.

Услуга доступна для клиентов американской интернет-аптеки Giant Eagle Pharmacy, к аккаунту которой необходимо «подвязать» голосового ассистента. После этого пользователь может попросить Alexa настроить напоминания о приеме лекарств и заказать тот или иной препарат.

Единственный нюанс — чтобы препарат стал доступен для заказа голосовой командой, его необходимо один раз приобрести традиционным способом. После этого пользователю можно будет в любое время попросить Alexa совершить заказ повторно.

Источник: Amazon