AliExpress предупредила покупателей о возможных задержках в доставках приобретенных товаров из-за вспышки коронавируса Covid-2019, заверив при этом в безопасности посылок

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Интернет-площадка AliExpress, принадлежащая одной из крупнейших китайских интернет-компаний Alibaba, сообщила о возможных задержках в поставках заказов покупателям из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-2019.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но могут быть некоторые задержки из-за коронавируса», — отметила компания на своей страничке в Facebook.

Кроме того, в AliExpress заверили, что посылки из Китая безопасны, сославшись на ВОЗ (по последним данным которой, к слову, Covid-2019 живет на поверхностях несколько часов, а потому заразиться им от международного почтового отправления действительно практически не представляется возможным).

Помимо этого, в ролике, прикрепленном к публикации китайской интернет-площадки, демонстрируется, что сотрудники логистических складов работают в масках, а сами посылки проходят дезинфекцию.

«[В новых условиях] некоторые заказы могут дольше обрабатываться на этапах отправки и логистики», — уточнили в AliExpress.

Missing your AliExpress package We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders.Thanks for your patience and rest assured, we will get your parcel to you as soon as possible! 📦 AliExpress team ❤️ Опубліковано AliExpress Понеділок, 2 березня 2020 р.

«Спасибо за ваше терпение и будьте уверены, мы доставим ваши посылки так быстро, насколько это возможно», — заявили в компании.

Источник: VC