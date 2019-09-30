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Amazon самостоятельно разработает законодательную базу, регулирующую работу систем распознавания лиц, после чего передаст эти наработки американским законодателям

Amazon самостоятельно разработает законодательную базу, регулирующую работу систем распознавания лиц, после чего передаст эти наработки американским законодателям

Amazon самостоятельно разработает законодательную базу, регулирующую работу систем распознавания лиц, после чего передаст эти наработки американским законодателям


Amazon, так и не дождавшись законов, регулирующих распознавание лиц, решила написать их самостоятельно. Об этом сообщил основатель корпорации Джефф Безос.

Идея состоит в том, что Amazon изложит на бумаге собственное видение того, как, по ее мнению, должно выглядеть законодательство в этой сфере. Когда все документы будут готовы, их передадут американским федеральным законодателям с предложением принять как можно большую часть наработок.

«Наша команда по государственной политике работает над регулированием распознавания лиц. Регулирование этой области имеет смысл», – подчеркнул Безос, не раскрыв каких-либо деталей о разрабатываемых законах.

По его словам, технология распознавания лиц имеет множество положительных потенциальных сценариев применения. Тем не менее, ею можно и злоупотреблять.

«Это классический пример технологии двойного назначения. Без регулирования здесь не обойдешься», — указывает глава Amazon.

Напоследок отметим, что Amazon представила собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 году. Система Rekognition способна, среди прочего, в реальном времени идентифицировать людей, сопоставляя их лицо с фотографиями из различных баз данных. Ею уже пользуется ряд американских полицейских департаментов для обнаружения на городских улицах людей, находящихся в розыске.

Источник: Vox

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