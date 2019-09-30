Amazon самостоятельно разработает законодательную базу, регулирующую работу систем распознавания лиц, после чего передаст эти наработки американским законодателям

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Amazon, так и не дождавшись законов, регулирующих распознавание лиц, решила написать их самостоятельно. Об этом сообщил основатель корпорации Джефф Безос.

Идея состоит в том, что Amazon изложит на бумаге собственное видение того, как, по ее мнению, должно выглядеть законодательство в этой сфере. Когда все документы будут готовы, их передадут американским федеральным законодателям с предложением принять как можно большую часть наработок.

«Наша команда по государственной политике работает над регулированием распознавания лиц. Регулирование этой области имеет смысл», – подчеркнул Безос, не раскрыв каких-либо деталей о разрабатываемых законах.

По его словам, технология распознавания лиц имеет множество положительных потенциальных сценариев применения. Тем не менее, ею можно и злоупотреблять.

«Это классический пример технологии двойного назначения. Без регулирования здесь не обойдешься», — указывает глава Amazon.

Напоследок отметим, что Amazon представила собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 году. Система Rekognition способна, среди прочего, в реальном времени идентифицировать людей, сопоставляя их лицо с фотографиями из различных баз данных. Ею уже пользуется ряд американских полицейских департаментов для обнаружения на городских улицах людей, находящихся в розыске.

Источник: Vox