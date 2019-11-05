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Американская армия хочет доставлять мелкие грузы на подводные лодки дронами

Американская армия хочет доставлять мелкие грузы на подводные лодки дронами

Американская армия хочет доставлять мелкие грузы на подводные лодки дронами


Специалисты ВМС США провели эксперимент по доставке запчастей и лекарств с берега на борт подводной лодки. Как пишет Business Insider, эксперимент проводился у побережья гавайского острова Оаху и был признан полностью успешным. Это была первая доставка дроном груза на подлодку.

Отметим, что сегодня стоящие на внешнем рейде подводные лодки, которым требуются различные детали и лекарства, вынуждены покидать место своей дислокации и заходить в порт, чтобы пополнить запасы. Помимо того, что это создает дополнительные риски с точки зрения безопасности, заходы в порт занимают немало времени. Предполагается, что дроны позволят ускорить, упростить и удешевить процесс доставки небольших грузов на субмарины.

Во время эксперимента у побережья Оаху дрон доставил на атомную подводную лодку «Гавайи» типа «Вирджиния», находящуюся в 1,6 км от берега, груз массой 2,3 килограмма: печатные платы, лекарства, продукты питания. Эксперимент проводился совместно с Гавайским университетом.

Дроном управляли операторы — добровольцы экипажа подводной лодки, в течение полугода проходившие специальную подготовку. В качества БПЛА использовался работающий на бензине квадрокоптер Skyfront Perimeter стоимостью $50 000, способный на одной заправке преодолевать до 110 км. Любопытно, что специально для этого эксперимента специалисты Гавайского университета разработали для беспилотника специальный механизм сброса груза, а также установили на башне подводной лодки автоматическую систему захвата. Как результат, дрону удалось успешно доставить груз и вернуться на берег, не совершая дополнительной посадки.

Источник: N+1

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