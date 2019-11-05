Американская армия хочет доставлять мелкие грузы на подводные лодки дронами

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Специалисты ВМС США провели эксперимент по доставке запчастей и лекарств с берега на борт подводной лодки. Как пишет Business Insider, эксперимент проводился у побережья гавайского острова Оаху и был признан полностью успешным. Это была первая доставка дроном груза на подлодку.

Отметим, что сегодня стоящие на внешнем рейде подводные лодки, которым требуются различные детали и лекарства, вынуждены покидать место своей дислокации и заходить в порт, чтобы пополнить запасы. Помимо того, что это создает дополнительные риски с точки зрения безопасности, заходы в порт занимают немало времени. Предполагается, что дроны позволят ускорить, упростить и удешевить процесс доставки небольших грузов на субмарины.

Во время эксперимента у побережья Оаху дрон доставил на атомную подводную лодку «Гавайи» типа «Вирджиния», находящуюся в 1,6 км от берега, груз массой 2,3 килограмма: печатные платы, лекарства, продукты питания. Эксперимент проводился совместно с Гавайским университетом.

Дроном управляли операторы — добровольцы экипажа подводной лодки, в течение полугода проходившие специальную подготовку. В качества БПЛА использовался работающий на бензине квадрокоптер Skyfront Perimeter стоимостью $50 000, способный на одной заправке преодолевать до 110 км. Любопытно, что специально для этого эксперимента специалисты Гавайского университета разработали для беспилотника специальный механизм сброса груза, а также установили на башне подводной лодки автоматическую систему захвата. Как результат, дрону удалось успешно доставить груз и вернуться на берег, не совершая дополнительной посадки.

Источник: N+1