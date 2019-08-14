Американские активисты решили бороться с системами распознавания номерных знаков при помощи футболок со специальными принтами

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Американские дизайнеры-активисты открыли магазин одежды Adversarial Fashion: в нем продаются футболки, толстовки, а также юбки и платья с принтами, составленными из автомобильных номерных знаков.

По задумке создателей, системы, которые настроены на распознавание номерных знаков, с помощью одежды с такими принтами будут получать много данных о перемещениях несуществующих автомобилей. Такой «мусор», в свою очередь, сильно снизит качество распознавания и работы подобных систем, что побудит правоохранительные органы отказаться от их использования.

Сейчас в магазине есть женская и мужская линейка одежды, также создатели сайта выложили полезные ссылки для тех, кто хочет сделать подобный дизайн самостоятельно.

Разумеется, осмысленность использования футболок с такими принтами достаточно спорна: снижение эффективности работы систем автоматической регистрации автомобильных знаков может, к примеру, помешать задержать преступника. Вместе с тем, активисты убеждены, что использование правоохранительными органами систем распознавания чего бы то ни было нарушает право людей на неприкосновенность частной жизни, а также ставит под угрозу сохранность их личных данных, «поскольку большинство таких систем крайне слабо защищено».

Источник: N+1