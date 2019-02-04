Американские инженеры обучили робота игре в дженгу

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Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) научили модифицированного промышленного робота-манипулятора ABB IRB 120, оснащенного мягким захватом, измеряющим приложенное усилие запястьем, внешней камерой и алгоритмами искусственного интеллекта, играть в дженгу.

Разработчики отмечают, что ранее умные программы успешно освоили шахматы, покер и даже древнекитайскую го. Однако, в отличие от предыдущих свершений ИИ, ABB IRB 120 впервые удалось овладеть навыками игры, которая требует не столько острого ума, сколько ловких рук и хорошего глазомера.

На то, чтобы освоить дженгу, механизму понадобилось 300 попыток. Поскольку качественно симулировать физические законы пока невозможно, устройство тренировалось как человек — в реальном мире методом проб и ошибок.

В ходе игры робот анализирует слабые и устойчивые места башни при помощи системы камер. Затем он проверяет догадки, легонько подталкивая тот или иной брусок манипулятором, оборудованным «клешней». После каждого действия машина начинает лучше понимать, какой блок можно вытащить без проблем, а какой — лучше не трогать.

Если машина считает, что брусок можно извлечь, устройство захватывает его и аккуратно вынимает. При этом если в ходе выемки механизм увидит, что башня пришла в движение, либо «определит» по выраженности прилагаемого усилия, что на блок опираются балки выше, то откажется от своего намерения и продолжит исследование.

«Основываясь на собственных предположениях и оценивая результаты действий, робот корректирует стратегию игры в реальном времени. Процесс аналогичен тому, как в дженгу играют люди», — объясняют авторы исследования.

Инженеры прогнозируют, что в перспективе их разработка может найти применение в промышленных роботах, которые задействованы на сборочных линиях или в сортировке вторсырья и которым требуется хватать и передвигать объекты.

Источник: TechCrunch