Австралийские ученые передумали обвинять смартфоны в том, что из-за них у молодежи растет «рог» на затылке





Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе. Из исправленной версии статьи исчезло упоминание о том, что костный вырост на затылке может быть связан с использованием мобильных устройств. Кроме того, авторы признаются в том, что их выборка может быть искажена, а также, что у одного из них есть конфликт интересов. Новая версия статьи опубликована в журнале Scientific Reports.

Отметим, что выступы на костях, как правило, служат для того, чтобы к ним прикреплялись мышцы. У человека, по сравнению с его предками, многие мышцы ослабли, а выступы стали практически незаметны. Так, например, по мере того, как у людей уменьшались жевательные мышцы, почти полностью исчез задний затылочный выступ — утолщение затылочной кости.

Тем не менее, у взрослого человека кость может снова увеличиться в размерах — чтобы компенсировать избыточное давление. Такое разрастание называют энтезофитом. Чаще всего энтезофиты никак себя не проявляют, но в некоторых случаях могут врастать в мышцу и нарушать ее работу.

В феврале 2018 двое австралийских ученых, Дэвид Шахар и Марк Сэйерс, из Университета Саншайн-Кост опубликовали статью в журнале Scientific Reports: они собрали рентгеновские снимки 1200 человек в возрасте от 18 до 86 лет и измерили на них длину затылочного выступа. Аномальным разрастанием считалась длина выступа больше 10 миллиметров: его обнаружили у 33% участников.

Исследователи также построили модель, которая позволяет предсказать разрастание кости. В ней они учитывали пол (у мужчин оно встречалось в 5,5 раза чаще), возраст и степень того, насколько голова выступает вперед по отношению к оси позвоночника. Модель предсказала наличие разрастания в 72% случаев.

Самым неожиданным наблюдением оказалась связь с возрастом: ученые обнаружили, что в самой молодой группе участников (18-29 лет) количество случаев было существенно больше, чем в более старших группах (30-39 и 40-49 лет), а после 50 лет число разрастаний снова начало расти.

Авторы ожидали, что у пожилых людей энтезофиты будут возникать чаще, так как такие случаи уже описаны в литературе, но было неясно, почему разрастание так часто встречается у молодых людей. Исследователи предположили, что дело в использовании гаджетов: современные молодые люди чаще наклоняют к ним голову, что вызывает напряжение в мышцах, которое кость компенсирует разрастанием.

«Мы предполагаем, что использование смартфонов может в первую очередь быть ответственно за это изменение осанки и последующее развитие адаптивных изменений черепа», — сообщали тогда авторы.

Сейчас Scientific Reports опубликовал поправки к оригинальной статье, которые касаются не только выводов, но также и методов исследования.

Во-первых, авторы признали, что их заключение было слишком спекулятивным. В новой редакции связь выростов на черепе с использованием гаджетов не упоминается ни во введении, ни в обсуждении результатов.

Во-вторых, авторы уточнили происхождение своих данных. Оказалось, что их исследование было ретроспективным, то есть они изучали рентгеновские снимки, полученные ранее в ходе обследования пациентов. А это значит, что выборка их может быть нерепрезентативна: рентгенографию назначают только тем, кто уже обратился ко врачу с болями в соответствующем отделе позвоночника. Следовательно, осанка таких пациентов может быть нарушена чаще, чем у среднестатистических австралийцев, а реальная распространенность затылочного энтезофита может быть меньше 33%.

В-третьих, у одного из авторов работы нашелся конфликт интересов. Дэвид Шахар также работает хиропрактиком: у него есть свой сайт, с помощью которого он продвигает услуги по выпрямлению осанки.

Таким образом, называть обнаруженный учеными энтезофит «смартфонной костью» или «смартфонным рогом» пока рано. Даже если он и связан с искривлением осанки, причины его образования и истинную распространенность в популяции еще предстоит уточнить.

Источник: N+1