Автор книги Ready Player One написал сиквел под названием Ready Player Two / «Второму игроку приготовиться», книга появится в продаже 24 ноября 2020 года (ждем экранизацию?)





В свое время фанаты компьютерных игр и фантастики наверняка не прошли мимо книги Ready Player One / «Первому игроку приготовиться» и ее экранизации от Стивена Спилберга. И совсем скоро мы получим возможность встретиться с героями данной вселенной во второй книге (и со очень большой вероятностью — экранизации) под названием Ready Player Two / «Второму игроку приготовиться».

Автор первой книги Эрнест Клайн еще в 2017 году объявил о том, что работает над сиквелом своей самой популярной книги. Теперь же стало известно ее название и дата релиза — 24 ноября 2020 года. Точных данных о сюжете пока нет, однако точно известно, что события будут развиваться сразу после финала первой книги.

Напомним, что Ready Player One рассказывала о Земле в 2045 году, где большинство людей пытается скрыться от жестокой реальности в виртуальном мире OASIS. Перед смертью его создатель миллиардер Джеймс Хэллидей прячет в игре «пасхалки» и объявляет охоту на них. Выиграть сможет только тот, кто также сильно любит игры, сериалы и другие развлечения, как и сам изобретатель. В качестве награды Хэллидей предлагает все свое состояние и полный контроль за виртуальным миром.

Экранизация книги вышла в 2018 году и при бюджете $175 млн собрала в международном прокате $583 млн, получив положительные отзывы публики и критиков (iMDB — 7,5 баллов, Rotten Tomatoes — 72%). Соответственно, экранизация сиквела Ready Player Two / «Второму игроку приготовиться» — только вопрос времени, права наверняка уже проданы одной из голливудских студий.

Источник: Polygon