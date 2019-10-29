BAE Systems разработает буксируемую истребителем систему, которая при необходимости заставит ракету противника попасть не в истребитель, а в нее

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Британская компания BAE Systems получила от ВВС США контракт на разработку ловушек для ракет нового поколения. Они будут привязаны к военным самолетам на буксировочные тросы — и примут удар на себя в случае атаки, пишет New Atlas.

Система получила название FOTD. Она будет представлять собой буксируемый торпедообразный блок, соединенный с самолетом оптоволоконным кабелем повышенной прочности, позволяющим электронике решения «общаться» с бортовыми системами воздушного судна. Такими ловушками военные планируют оснащать как истребители и бомбардировщики, так и транспортные самолеты.

В случае ракетной атаки у приманки есть два сценария реагирования. Проанализировав на лету радиолокационный сигнал приближающейся к, например, истребителю боевой ракеты, система в первую очередь попытается создать помехи на радиолокаторах ракеты, чтобы сбить ее с курса. Если окажется, что ракета не поддается и целенаправленно продолжает свой путь — приманка попытается обмануть ее и принять удар на себя, сымитировав радиолокационную сигнатуру истребителя.

Источник: hightech.fm