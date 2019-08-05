«Битва песочниц»: Roblox достигла отметки в 100 млн активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с показателем 90 млн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Игровая «песочница» Roblox достигла отметки в 100 млн активных пользователей в месяц (Monthly Active User), обойдя своего основного конкурента Minecraft, который в данный момент может похвастать «всего» 90 млн ежемесячных пользователей.

Интересно, что создатели Roblox запустили свой проект в далеком 2005 году, то есть на четыре года раньше, чем вышел Minecraft. Несмотря на это в первые годы соперничества Minecraft был заметно популярнее у аудитории, тогда как Roblox начал активно расти только в 2016 году, когда разработчикам удалось нарастить аудиторию с менее 10 млн до более 30 млн.

Игроки проводят в Roblox более 1 млрд игровых часов в месяц, при этом женщины составляют 40% игроков, а игровой комьюнити находится в 200 странах мира.

Источник: Techcrunch