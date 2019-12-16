Бокс-офис: «Джуманджи: Следующий уровень» собрал вдвое больше ожидаемого, а Frozen II преодолел отметку в $1 млрд (в шестой раз за этот год для Disney)





Один из последних уикэндов уходящего года порадовал сразу две кинокомпании — творение Sony собрало чуть ли не вдвое больше, чем ожидалось, а старожил чартов от Disney добрался до заветной отметки $1 млрд.

Продолжение геймерской комедии позапрошлого года Jumanji: The Next Level / «Джуманджи: Следующий уровень» за первые выходные смогло собрать только в США $60,1 млн, при том что студия ожидала максимум $35 млн. Добавив международные сборы в размере $152,5 млн мы получаем глобальную кассу в $212,6 млн, что наверняка не может не радовать создателей фильма.

Фильм не блещет качеством сценария, однако отличный актерский состав (просто перечислим — Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт, Дэнни Де Вито, Дэнни Гловер, Карен Гиллан) и легкий жанр сделал свое дело. Зрители выбирали именно этот фильм вместо двух других новичков: мрачной драмы с R-рейтингом Richard Jewell / «Дело Ричарда Джуэлла» от Клинта Иствуда, которая практически гарантированно провалила прокат с результатом всего $5 млн и хоррора Black Christmas / «Черное Рождество» со сборами $4,42 млн (7,42 млн глобально).

Как мы и предполагали, студия Disney записала на свой счет шестой за этот год релиз со сборами более $1 млрд. Для этого мультфильму Frozen II / «Ледяное сердце II» понадобилось набрать всего $19,2 млн в четвертый уикэнд своего релиза в США. В итоге домашние сборы картины составили $366,5 млн, зарубежные — $666 млн, что в сумме дает $1,032 млрд.

Третье место занял детектив Knives Out / «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом, Крисом Эвансом, Джейми Ли Кертис и другими звездами. На третьей неделе проката картина собрала $9,25 млн дома и $13,6 млн за границей, доведя общие сборы до $78,9 млн (США), $83,3 млн (остальной мир) и $162,2 млн (глобально), что довольно неплохо для фильма с бюджетом всего $40 млн.

Напомним, что следующий уикэнд пройдет под знаменем «Звездных Войн», так как вряд ли хоть кто-нибудь сможет составить конкуренцию девятому эпизоду Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Источник: Box Office Mojo