Британская новостная служба BBC теперь есть в даркнете

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Британская телерадиовещательная компания BBC объявила о запуске «зеркала» своего новостного ресурса внутри даркнета — «теневого» сегмента интернета, в котором истинные IP-адреса ресурсов маскируются, а пользователи сохраняют инкогнито. По утверждению компании, «копия» новостной службы в анонимной сети Tor, позволяющей, в числе прочего, обходить разного рода блокировки, была создана с целью «преодолеть цензурные барьеры, установленные рядом государств», а также «обезопасить читателей от возможной слежки».

«Такие страны, как Китай, Иран и Вьетнам, — среди тех, которые не раз пытались ограничить доступ к сайту и передачам BBC News», — указывают журналисты.

Читатели из государств, где новостная служба BBC заблокирована властями, могут открыть «теневую копию» ее сайта по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion, воспользовавшись браузером Tor. Зайти на нее из «обычного» браузера вроде Chrome или Firefox не получится.

Примечательно, что в даркнете располагаются «зеркала» сайтов как международной версии BBC на английском языке, так и локальных новостных редакций британской новостной службы на арабском, китайском, украинском, русском и других языках.

Источник: BBC