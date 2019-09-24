Британский изобретатель создал MIDI-гитару из штрихкодов





Британский изобретатель Джеймс Брутон создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером. Видео с описанием инструмента и примером игры на нем автор опубликовал на своем YouTube-канале.

Отметим, что обычные музыкальные инструменты, такие как фортепиано, гитара или скрипка, извлекают звук из колебаний струн. Во второй половине XX века начали развиваться электронные музыкальные инструменты, которые используют для генерации звука электронные схемы, а не механические колебания. Для унификации различных вариантов электронной генерации звука был предложен стандарт MIDI, который позволяет единообразно кодировать в цифровом виде такие параметры звука, как частота, громкость, тембр, темп и тональность.

Изобретатель Джеймс Брутон разработал собственный MIDI-инструмент, выполненный подобно гитаре. Основа гитары сделана из полученных методом экструзии алюминиевых деталей, на которые прикреплены пластмассовые и напечатанные на 3D-принтере компоненты, удерживающие всю конструкцию вместе. У гитары четыре «грифа», на которых расположены ряды штрихкодов. Игра на ней заключается в последовательном считывании нужного кода при помощи обычного кассового сканера.

Также на инструменте имеются специальные приспособления для создания дополнительной музыкальной выразительности. На «верхней деке» MIDI-гитары, где у ее традиционного акустического аналога обычно расположены резонаторное отверстие и крепление струн, находятся джойстик и поворотный регулятор. Первый позволяет переключаться между октавами и выбирать нужный MIDI-канал, с помощью которого будет генерироваться звук, а вращая второй можно плавно менять частоту звука — подобно рычагу на электрогитаре.

В корпус гитары встроен мини-компьютер на базе Arduino, а через USB к нему подключен сканер штрихкодов: компьютер создает сигнал в MIDI-формате и передает его на внешний синтезатор, который данный сигнал воспроизводит.

В штрихкодах закодированы коды ASCII-символов, то есть целые числа от 0 до 127 (в изначальном семибитном варианте). Компьютер превращает их в соответствующие MIDI-ноты, которых тоже 128. Гитара играет одну ноту на постоянной громкости, пока не будет просканирована следующая, которая начинает звучать вместо предыдущей.

Также на одном из «грифов» расположена панель с пятью кнопками. Одна из них останавливает передачу сигнала, вторая позволяет звучать одновременно нескольким нотам, а при помощи трех остальных можно быстро сыграть одну из нот с трех нижних грифов. Изначально они запрограммированы на извлечение нот ми, ля и ре, соответствующим трем нижним струнам акустической гитары в стандартном строе, однако их можно перенастроить на другие ноты.

В будущем Брутон собирается реализовать через MIDI-гитару управление дополнительными устройствами. В частности, с ее помощью изобретатель планирует параллельно с игрой задавать движения созданному им ранее роботу, которого он использует на концертах. Также посредством считывания штрихкодов можно будет выбирать освещение на сцене и многое другое.

Источник: N+1