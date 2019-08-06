Color Hybrid — крупнейший в мире лайнер на гибридной тяге — спустили на воду

Транспорт Норвегии стремительно переходит на электричество. Вслед за автомобилями один за другим появляются электрические и гибридные морские суда. И они становятся все больше.

Первым лайнером, частично работающим на электричестве, стал 140-метровый MS Roald Amundsen, произведенный перевозчиком Hurtigruten. Теперь собственное гибридное судно представил другой норвежский круизный оператор — компания Color Line. 160-метровый лайнер Color Hybrid, вмещающий 2000 пассажиров и около 500 автомобилей, отобрал у MS Roald Amundsen звание крупнейшего в мире судна на гибридной тяге.

Как сообщает Electrek, в дополнение к двигателю внутреннего сгорания детище Color Line оснащено аккумулятором емкостью 5 МВт*ч, что соответствует 50 батареям Tesla Model S. Заряжать аккумулятор планируется экологически чистой энергией прибрежных ветровых электростанций.

Приближаясь к берегу, Color Hybrid будет глушить двигатель и переходить на электричество. Это позволит избежать излишнего шума и дополнительного загрязнения воздуха морских гаваней. Кроме того, использование электродвигателя сократит выбросы парниковых газов, а также, вероятно, сократит расходы на топливо — правда, компания о деньгах не упоминает. Зато упоминает о тепловой установке, которая позволит перераспределять тепловые отходы ДВС и использовать их для отопления жилых помещений судна.