Сегодня The Walt Disney Company официально объявила о переносе премьерных дат всех своих будущих фильмов, включая входящие в супергеройскую вселенную Marvel Cinematic Universe. Из-за сдвига расписания в 2022 году фанаты увидят только три фильма про супергероев Marvel, а не четыре, как предполагалось ранее (на 2023 перенесли премьеру картины The Marvels).

Также почти на год сдвинули премьеру пятой части франшизы «Индиана Джонс» — изначально он должен был выйти 19 июля 2019 года, затем его перенесли на 10 июля 2020 года, затем на 9 июля 2021 года и наконец на 29 июля 2022 года. Теперь же стало известно, что новая (и, надеемся, окончательная) дата релиза — 30 июня 2023 года.

Таким образом актуальный календарь кинорелизов Disney/Marvel выглядит следующим образом:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — 6 мая 2022 года (ранее — 25 марта 2022 года);

Thor: Love and Thunder / «Тор: Любовь и гром» — 8 июля 2022 года (ранее — 6 мая 2022 года);

Black Panther: Wakanda Forever / «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» — 11 ноября 2022 года (ранее — 8 июля 2022 года);

Indiana Jones 5 / «Индиана Джонс 5» — 30 июня 2023 года (ранее — 29 июля 2022 года);

The Marvels / «Марвелы» — 17 февраля 2023 года (ранее — 11 ноября 2022 года);

Ant-Man and the Wasp: Quantumania / «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 28 июля 2023 года (вместо 17 февраля 2023 года).

Также из расписания убрали несколько неанонсированных фильмов Disney, Marvel и 20th Century, ранее назначенных на 2023 год. Это не значит, что The Walt Disney Company полностью отказалась от их выпуска, но с учетом текущей ситуации с коронавирусом компания наверняка хочет перестраховаться.

Источник: Variety