Дизайнер-энтузиаст разработал приложение, превращающее iPhone в классический iPod с Click Wheel и Cover Flow

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Разработчик-энтузиаст по имени Элвин Ху опубликовал в Twitter видеоролик, в котором запечатлено приложение для iPhone, имитирующее iPod Classic — тут и фирменное колесико Click Wheel, и трехмерный графический интерфейс Cover Flow, позволяющий пролистывать контент, и тактильная обратная связь, приближенная к оригинальному плееру, и даже соответствующие звуки щелчков.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 27, 2019

«При помощи фреймворка SwiftUI превратил свой iPhone в iPod Classic — с Click Wheel и Cover Flow», — говорится в твите.

Публикация привлекла внимание общественности, в том числе Тони Фаделла — директора по разработке iPod, который положительно отозвался о приложении.

Как пишет издание The Verge, связавшееся с героем новости, Ху — студент-дизайнер из частного нью-йоркского колледжа Cooper Union, еще в детстве увлекшийся продукцией Apple.

«Прежде чем моя семья смогла позволить себе технику от Apple, я рисовал интерфейс iPhone на крышках коробок от Ferrero Rocher. Продукция компании (как и Windows Vista и Zuhe HD) оказала большое влияние на мой выбор профессии», — указывает энтузиаст в комментарии для журналистов.

Выйдет ли приложение Ху в App Store — зависит от Apple, и разработчик полагает, что у «яблочной» компании вполне могут найтись причины отказать в одобрении программы, ссылаясь, к примеру, на патенты, — в таком случае дизайнер планирует сделать проект открытым и опубликовать исходный код ПО в интернете.

Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI… pic.twitter.com/29Nfil70I3 — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 9, 2019



Любопытно, что реализованный в искомой программе интерфейс Cover Flow адаптирован не только под стандартный вертикальный режим, но и под горизонтальную ориентацию.

Закончить работу над приложением энтузиаст планирует к концу декабря.

Источник: DTF