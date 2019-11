Дизайнер-энтузиаст разработал приложение, превращающее iPhone в классический iPod с Click Wheel и Cover Flow

Разработчик-энтузиаст по имени Элвин Ху опубликовал в Twitter видеоролик, в котором запечатлено приложение для iPhone, имитирующее iPod Classic — тут и фирменное колесико Click Wheel, и трехмерный графический интерфейс Cover Flow, позволяющий пролистывать контент, и тактильная обратная связь, приближенная к оригинальному плееру, и даже соответствующие звуки щелчков.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh

— Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 27, 2019